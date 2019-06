Grande Fratello VIP 4 | Lorenzo Riccardi nel cast? L' indiscrezione

blogo

(Di giovedì 20 giugno 2019) Con la bella stagione partono anche i rumors sui candidati all'edizione 2019 delVIP. Se la conduzione del reality show di Canale 5 vede virare sulla scelta per Alfonso Signorini, ilè in via di definizione e dalla rubrica di Alberto Dandolo Ah...saperlo! del settimanale Oggi arriva il primo papabile nome da mettere in lizza fra i concorrenti:.L'ex corteggiatore ed ex tronista 23enne dopo aver messo in cassaforte l'esperienza a Uomini e Donne sarebbe pronto per inoltrarsi nell'avventura del reality show di Canale 5. Sarà così? Intanto la storia con Claudia Dionigi prosegue a gonfie vele, la convivenza va avanti senza problemi come da lui annunciato qualche tempo fa. Uomini e Donne,e Claudia Dionigi: “La convivenza va incredibilmente bene, un sogno diventato realtà” prosegui la ...

