Genoa | Prandelli | «Non ho avvallato la cessione di Piatek»

Genoa - Prandelli firma la rescissione : “Non ho avallato la cessione di Piatek” : Divorzio consensuale per Cesare Prandelli che oggi, al termine della conferenza stampa d’addio, si è incontrato con i dirigenti rossoblù per firmare il suo addio al Genoa. Nonostante con la salvezza conquistata avesse guadagnato il rinnovo automatico, Prandelli non rientrava nei piani societari. “Me ne vado senza rimpianti e non mi sono mai pentito di aver accettato questa sfida che è stata molto difficile. Ma questa è una ...

Sul tavolo di Assietta l'offerta per il Genoa - per Prandelli annuncio in arrivo : Sono giorni molti importanti per il futuro del Genoa. Se da una parte va sciolto il nodo allenatore, con mister Prandelli ancora a colloquio con la dirigenza per valutare il da farsi, dall'altra ci sono novità consistenti da parte dell'advisor incaricato circa la possibile cessione del club. Ci sarebbe un'offerta per il Genoa Il presidente Enrico Preziosi ha ammesso l'esistenza di un soggetto interessato all'acquisto dei rossoblu e in queste ore ...

Panchina Genoa - si decide il futuro : incontro tra Prandelli e la dirigenza : futuro incerto. Il girone di ritorno del Genoa ha tutt’altro che entusiasmato, tra situazioni di campo ed extracampo che – mischiandosi – hanno portato i rossoblu vicini alla retrocessione. Da capire quindi cosa la società deciderà di fare per quanto riguarda la Panchina, visto che per Prandelli è scattato il rinnovo automatico previsto in caso di salvezza: un altro anno di contratto a circa un milione a stagione. Il ...

Genoa - Prandelli giunto al capolinea nonostante la salvezza : già individuato il suo sostituto : Le parti hanno deciso di non proseguire insieme, dunque il club ligure ha già iniziato le ricerche per il nuovo allenatore che guiderà i rossoblù l’anno prossimo Non sarà Cesare Prandelli l’allenatore del Genoa nella prossima stagione, le parti hanno deciso di separarsi nonostante la complicata salvezza raggiunta all’ultima giornata. Mauro Locatelli/Laresse nonostante l’ex ct avesse avuto diritto per contratto ad un ...

Panchina Genoa - il tweet di Di Marzio è eloquente : via Prandelli - il primo nome è un altro tecnico della Serie A [FOTO] : Una salvezza, sofferta, dopo un girone di ritorno disastroso. Il tutto, intorno ad un ambiente tutt’altro che tranquillo, con la contestazione dei tifosi contro la proprietà, l’annuncio della messa in vendita e i primi interessamenti. Ma intanto per il Genoa è momento di iniziare a pensare alla prossima stagione, a partire dalla Panchina. Qualche ora fa vi avevamo detto dei dubbi in merito alla permanenza da parte di Cesare ...

Panchina Genoa - dubbi sulla conferma del tecnico Prandelli : Panchina Genoa – Salvezza con il brivido per il Genoa, il club rossoblu ha raggiunto l’obiettivo grazie al pareggio in trasferta contro la Fiorentina e la vittoria dell’Inter contro l’Empoli. Adesso è il momento di programmare il futuro con l’intenzione di non commettere più gli stessi errori, sono tanti i nodi da sciogliere a partite dal futuro dell’allenatore Cesare Prandelli, negli ultimi giorni il ...

Genoa - Perinetti su mercato e futuro Prandelli. E poi una frecciata : “Vi farei vedere partite di altre squadre…” : Il Genoa ha raggiunto una salvezza sofferta, mettendo fine al momento delicato (almeno in campo) con il pari, non senza polemiche, a Firenze. A tal proposito, ma non solo di questo, ha parlato a Radio Crc il direttore sportivo dei rossoblu, Giorgio Perinetti. Ecco le sue parole. “Fiorentina-Genoa? Vi farei vedere partite di altre squadre, poi giudichiamo. Non mi va di fare polemica, siamo salvi e cerchiamo di non ricadere ...

Fiorentina-Genoa - le formazioni ufficiali : Prandelli con Pandev : Fiorentina-Genoa, le formazioni ufficiali – Si gioca l’ultima giornata valida per il campionato di Serie A, partita fondamentale per la salvezza quella tra Fiorentina e Genoa, scontro che non ha bisogno di presentazione. Sfida all’ultimo colpo per mantenere la categoria, le due squadre pronte a seguire anche la partita tra Inter ed Empoli. Ultimi 90 minuti di passione. Fiorentina-Genoa, le formazioni ufficiali Fiorentina ...

Formazioni ufficiali Fiorentina-Genoa : le scelte di Montella e Prandelli : Formazioni ufficiali Fiorentina – Genoa: le scelte di Montella e Prandelli Formazioni ufficiali Fiorentina Genoa| Tutto pronto per le ultime sei partite di questa 38a giornata di Serie A. I verdetti più importanti si decideranno in questi 90 minuti. Fiorentina e Genoa scendono in campo per restare in Serie A: per i viola basta non perdere, in quel caso bisogna sperare che l’Empoli non vinca. Al Genoa invece serve la vittoria e ...

Ultima spiaggia per il Genoa - Prandelli : “Settimana particolare - a Firenze per vincere” : O la va o la spacca. Il momento delicato del Genoa, in campo e fuori, conoscerà una pagina importante domani. Attualmente terzultimi ed in Serie B, con una sconfitta a Firenze i liguri sarebbero matematicamente retrocessi. Gara da giocare sul filo dei nervi, in cui non bisogna sbagliare nulla. Lo sa bene il tecnico dei rossoblu Cesare Prandelli, che detta le linee guida durante la consueta conferenza stampa della vigilia. Ecco le sue ...

Genoa - Prandelli : “Pareggio importante per la fiducia” : Le dichiarazioni di Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato 1-1 contro il Cagliari: “Il pareggio è importante per non perdere la fiducia. Abbiamo sempre ansia in area di rigore e fare gol diventa complicato. Il Cagliari ha giocato per vincere ed è stata una partita sofferta. Siamo pronti per l’ultima giornata“. Il Genoa sale a 37 punti in classifica portandosi a +2 ...

Genoa - con il Cagliari è decisiva : le parole di Prandelli in conferenza : Gara molto importante, forse decisiva. Il Genoa ospita domani il Cagliari alla ricerca degli ultimi punti salvezza, l’obiettivo è la vittoria per evitare lo spettro retrocessione. Lo sa bene il tecnico dei rossoblu Cesare Prandelli, intervenuto alla vigilia del match per la consueta conferenza stampa. Ecco le sue parole. “La squadra ha lavorato bene. Abbiamo cercato di sgomberare la testa e ricaricare le energie. Il ritiro ...