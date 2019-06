Freddie Mercury | ecco l’inedito “Time Waits For No One”

Spunta una canzone inedita del 1986 di Freddie Mercury - : Alessandro Zoppo Il brano si intitola “Time Waits For No One” ed era stato composto (e mai pubblicato) dal leader dei Queen per il musical “Time” 33 anni fa Per la prima volta dopo 33 anni, i fan di Freddie Mercury possono ascoltare un inedito assoluto. Si tratta della canzone Time Waits For No One, composta dal leader dei Queen nel 1986 per il musical Time e mai pubblicata prima d’ora. Il brano è il frutto del lavoro di Dave Clark, ...

Brian May sul talento di Adam Lambert : “Freddie Mercury non era imbattibile” : Le considerazioni di Brian May sul talento di Adam Lambert possono sembrare superflue, dal momento in cui i superstiti dei Queen - il chitarrista insieme a Roger Taylor - avevano scelto spontaneamente la stella di American Idol come frontman per un tour di concerti. Sulla possibilità di un nuovo album in studio, Lambert si era già pronunciato e anche sulla sua mancata partecipazione al biopic Bohemian Rhapsody. Proprio su questo ...

Queen - Brian May : 'Freddie Mercury era molto bravo con la chitarra' : Brian May, storico chitarrista dei Queen, intervistato dal magazine Guitar World ha parlato di un aspetto meno noto di Freddie Mercury, la sua abilità con la chitarra. Il musicista britannico ha elogiato il leggendario cantante, e ha descritto il suo stile personale con le pennate all'ingiù. Freddie Mercury e la chitarra Intervistato da Guitar World, Brian May ha parlato delle doti chitarristiche di Freddie Mercury: "Era molto bravo con la ...

Queen - Brian May : 'Freddie Mercury litigò con David Bowie' : Nel corso di un'intervista rilasciata alcuni giorni fa al magazine Mojo, Brian May, storico chitarrista dei Queen, ha voluto ricordare una lite avvenuta in studio tra due grandissimi artisti internazionali. Stiamo parlando di David Bowie e Freddie Mecury, che, durante le registrazioni del singolo Under Pressure ebbero una piccola litigata. Freddie Mercury e David Bowie Quando si parla di due leggende come Freddie Mercury e David Bowie, il cui ...

Cesare Cremonini omaggia Freddie Mercury su Instagram! : Noto fan dei Queen sin da ragazzino, quando sognava di diventare un giorno come il suo idolo Freddie Mercury, il cantante bolognese Cesare Cremonini ha postato su Instagram un nuovo video cliccatissimo in cui suona unplagged al mare al tramonto una delle più struggenti canzoni della rockband inglese. Su Instagram Cremonini ha pubblicato un video in cui canta “Love Of My Life” dei Queen, una delle loro ballate più romantiche e struggenti. Lo ...

Rami Malek : da Freddie Mercury a... Bond 25 : L'attore premio Oscar, Golden Globe, SAG ed Emmy, ha conquistato il pubblico in tutto il mondo con il suo ritratto di Freddie Mercury nel film biografico della Fox Bohemian Rhapsody. Per il suo ruolo ...