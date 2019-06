Tracce Maturità | Bussetti spiega perché ha scelto Ungaretti | Bartali e Dalla Chiesa

Tracce Maturità 2019 : Dalla Chiesa nel tema - arriva la stangata dal figlio Nando : Tra le Tracce della prima prova all'esame di Maturità 2019 c'è il ricordo delle vittime di mafia, e in particolare del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso Dalla mafia insieme alla moglie e a un agente della scorta. Dopo aver letto le Tracce ufficiali del Miur, i figli Nando e Rita Dalla Chiesa hanno commentato con commozione la scelta del Ministero e la memoria del padre.Continua a leggere

Giuseppe Ungaretti e Leonardo Sciascia sono gli autori usciti alla prima prova della Maturità. Tomaso Montanari con un brano tratto da «Istruzioni per l'uso del futuro», «L'illusione della conoscenza» di Steven Sloman e Ohilip Fernbach e un brano di Corrado Stajano sull'eredità del Novecento sono gli spunti per il testo argomentativo. Per il tema d'attualità Carlo Alberto Dalla Chiesa. Tra storia e sport Gino Bartali

Maturità 2019 - nelle Tracce della prima prova nessuna donna. Zanardo : “Che vergogna. Per il Miur nessuna è degna?” : “Su sette tracce alla Maturità non c’era una donna italiana che valesse la pena inserire. Mi vergogno”. Lorella Zanardo ha fatto dell’emancipazione delle donne la sua battaglia. La porta nelle scuole, dice alle ragazze che i canoni imposti dall’estetica di questa società non rappresentano né loro né il loro valore. Spiega che possono essere chi vogliono, nonostante la realtà voglia spesso farle ripiegare su ...

Luciano Canfora commenta le Tracce dell'esame di maturità : "Un colpo a destra e uno a sinistra" : Più che sovranista, è una maturità democristiana: “Le tracce dell’esame danno un colpo a destra, prendendo un articolo de Il Giornale su Gino Bartali, e uno a sinistra, scegliendo il brano di un autore come Corrado Stajano. Immagino lo smarrimento dei poveri studenti”. Luciano Canfora, storico del mondo antico e filologo, fece l’esame di maturità nel 1959, quando la traccia di storia ...

I 520.263 ragazzi che hanno superato gli scrutini di fine anno iniziano oggi l'esame di maturità per l'anno scolastico 2018/2019. Oggi è il giorno della prima prova che, come ogni anno, consiste nella produzione di un testo.