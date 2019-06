Nintendo parla dell' assenza di Metroid Prime 4 all' E3 2019

eurogamer

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Dopo alcune battute d'arresto e ritardi vari, lo sviluppo di4 è stato riavviato ed affidato agli autoria trilogia originale, Retro Studios. Visto lo stato del progetto, era quasi impensabile che il gioco sarebbe apparso durante ilDirect dedicato all'E3, anche se erano molti i fan speranzosi in tal senso.Come riporta Gamepur, il director Yoshihito Ikebata ha spiegato il perché di quest', ed ha ammesso che al momento vuole concentrarsi su Luigi's Mansion 3, che attualmente sta sviluppando con la collaborazione del team esterno Next Level Games:"In tutta onestà volevo che tutti si concentrassero su Luigi's Mansion 3 in questo E3. Se avessi detto qualcosa su4, il pubblico si sarebbe sicuramente concentrato su esso. Ma quando i tempi saranno maturi, sono pronto a dirvi tutto quello che so!"Leggi altro...

