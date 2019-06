Migranti | sbarcati in 45 a Lampedusa | Sea watch ancora ferma con 43 persone a bordo

Migranti : 70 sbarcati nel Tarantino : I porti saranno anche chiusi, ma le spiagge son difficili da controllare e così stamattina una settantina di Migranti è sbarcata nel Tarantino , per la precisione a Torre Colimena, marina di Manduria, in provincia di Taranto. Hanno raggiunto a nuoto la spiaggia della Salina dei Monaci e a quanto pare alcuni di loro si sono allontanati a piedi lungo il litorale, mentre altri sono stati fermati e dei gruppi sono stati avvistati a San Pietro di ...

Avetrana - tutto il paese si mobilita per dare da mangiare ai 70 Migranti sbarcati all'alba : Alcuni ristoranti hanno offerto un pasto caldo e un negozio di casalinghi ha provveduto a fornire piatti, bicchieri e posate. Anche i cittadini mobilita ti per garantire la prima assistenza

Genova - Migranti sbarcati."Alcuni morti" : 14.41 Sono sbarcati a Genova tutti i 100 migranti a bordo della Cigala Fulgosi, la nave della Marina Militare che ha raccolto i naufraghi al largo della Libia. Sono scesi per primi donne e bambini. Prestata subito assistenza medica. "Ci hanno raccontato le sofferenze indicibili di due giorni in mare e sembra che ci siano stati dei morti tra i compagni di viaggio", ha detto il direttore del pronto Soccorso, Paolo Cremonesi. I migranti saranno ...

Mare Jonio a Lampedusa - Migranti sbarcati : nave sequestrata - l'equipaggio è indagato : E' sbarcata nel porto di Lampedusa la Mare Jonio , la nave di Mediterranea Saving Human che ha salvato 30 migranti su un gommone in avaria al largo della Libia. l'equipaggio risulta indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo la segnalazione della Finanza

La Mare Jonio attraccata a Lampedusa - sbarcati i Migranti a bordo | Nave sequestrata - equipaggio indagato : Salvini: "In porto ma non da Nave libera". Le Fiamme gialle a bordo dell'imbarcazione poco dopo il recupero. La ong Mediterranea: "A noi nessuna notifica di irregolarità"

Migranti - 60 morti in un naufragio in Tunisia. Sbarcati ad Augusta e Lampedusa i 66 Migranti soccorsi ieri dalle navi italiane : Sessanta migranti morti e 16 salvati in un naufragio al largo di Sfax, in Tunisia. Tre corpi sono stati recuperati. La notizia, lanciata da Alarm phone è stata ufficialmente confermata dal portavoce ...