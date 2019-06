ilpost

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Come ha fatto Cristina Fogazzi a vendere 8,7 milioni di euro di prodotti per la pelle in cinque mesi, solo per dirne una

RenzoSoldani : RT @ilpost: L’Estetista Cinica spiegata ai maschi - ilpost : L’Estetista Cinica spiegata ai maschi - lucivmvrino : @iuslibertati Prova luce liquida dell’estetista cinica. Io non ho l’acne ma avevo problemi di pelle.. prova i suoi… -