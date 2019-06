La prima prova della maturità 2019 | Ungaretti | Sciascia e Stajano Tra le tracce anche

Maturità 2019 - prima prova : Ungaretti con la poesia «Risvegli» Bartali e Dalla Chiesa per l’attualità : Attesa finita per mezzo milione di maturandi classe 2000. Tra le tracce anche Stajano e Sciascia. Il ministro Bussetti: «Forza ragazzi, fate del vostro meglio»

prima prova maturità 2019 - ministro Bussetti (Lega) cita Seneca - ma la frase è sbagliata : Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti (Lega) cita Seneca per incoraggiare i giovani che affrontano la Prima prova della maturità. Ma la frase, in realtà, è solo attribuita al filosofo e drammaturgo latino, e si ispira ad un passo del suo "De Beneficiis". L'attribuzione "contesa" risale agli anni Novanta.Continua a leggere

prima prova Maturità 2019 - Tomaso Montanari e il patrimonio culturale nella traccia B : Testo e significato del brano tratto da "Istruzioni per l'uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà" di Tomaso Montanari, scelto dal Miur per la traccia del testo argomentativo (tipologia B) di ambito artistico-letterario: ecco il possibile svolgimento del tema del valore del legame tra patrimonio artistico e culturale e i cittadini.Continua a leggere

Chi è Corrado Stajano - uno degli autori usciti alla prima prova della maturità : Corrado Stajano (fonte: Wikimedia Commons) La storia si ripete ogni anno: il giorno della prima prova, esce sempre almeno uno scrittore che i ragazzi non hanno affrontato a scuola o di cui non hanno mai sentito parlare. Quest’anno, molti giovani classe 2000 potrebbero essersi chiesti chi è Corrado Stajano, autore de Eredità del Novecento, il testo scelto per la seconda traccia della tipologia B (il testo argomentativo, tanto per ...

prima prova Maturità - tema scientifico : cos’è ‘l’illusione della conoscenza’ e perché siamo vittime : Tra le tracce della Prima prova della Maturità 2019, quella tecnico-scientifica invita gli studenti (ma anche tutti noi) a riflettere sui paradossi della nostra società e della mancata corrispondenza tra le innovazioni scientifiche e ciò che noi conosciamo della nostra realtà. Attraverso l'analisi del testo 'L'illusione della conoscenza' di Steven Sloman e Philip Fernbach, riflettiamo sul nostro futuro: ecco cosa dice il testo.Continua a leggere

prima prova maturità 2019 - il commento di Corlazzoli : “Sorpresa per Dalla Chiesa e Bartali - Ungaretti scontato” : I circa 500mila studenti impegnati nella Prima prova scritta dell’esame di maturità hanno dovuto fare i conti con Giuseppe Ungaretti, Leonardo Sciascia, Corrado Stajano, coi 30 anni Dalla morte di Carlo Alberto Dalla Chiesa e con la vittoria al Tour de France di Gino Bartali. “Alcuni autori erano usciti nel totonomi. Sorpresa per Dalla Chiesa e Bartoli, che danno la possibilità ai ragazzi di riflettere su mafia e ...

Maturità 2019 : ecco chi è Gino Bartali - protagonista del tema d’attualità alla prima prova : Chi era Gino Bartali, scelto per la prima prova della Maturità 2019 per il tema d'attualità (Tipologia C) e perché la sua vittoria al Tour de France del 1948 è stata così importante per la storia dell'Italia: il campione italiano di ciclismo, storico nemico in pista di Fausto Coppi, con la sua impresa riuscì a distogliere l'attenzione dall'attentato a Palmiro Togliatti.Continua a leggere

Maturità 2019 - le tracce della prima prova : testi di Ungaretti - Sciascia e Stajano : Al via, con la prova di Italiano, gli per oltre 500.000 studenti. Giuseppe Ungaretti con il Porto sepolto tratto da ‘L’Allegria’, il Giorno della Civetta di Leonardo Sciascia e Corrado Stajano e ‘Eredità del Novecento’ sarebbero, secondo le prime indiscrezioni, le tracce proposte agli studenti. Le commissioni d’Esame coinvolte quest’anno sono 13.161 per 26.188 classi. I candidati iscritti alla Maturità sono 520.263, ...