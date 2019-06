I complimenti di Riccardo Cocciante per la versione di Un Amico in Me di Benji & Fede

optimaitalia

(Di mercoledì 19 giugno 2019) L'iconica colonna sonora della saga dei giocattoli targata Pixar ha due nuovi interpreti: ladi Unin Me di, un remake del classico di, ha convinto lo stesso interprete originale, che si è complimentato col duo durante la conferenza stampa di presentazione del film. Presentando il film alla stampa insieme agli altri doppiatori italiani di Toy Story 4,hanno ricevuto idiper la lorodella celebre colonna sonora di Toy Story, che lo stessoha adattato in italiano a partire dall'originale di Randy Newman, il brano We Belong Together premiato con l'Oscar per la Miglior canzone originale. Nel quarto film dedicato alle avventure di Woody, Buzz e gli altri giocattoli di Andy nelle sale italiane dal 26 giugno (qui la nostra recensione), ladiviene accennata ...

