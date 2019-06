Facebook presenta la criptovaluta Libra | nel 2020 il lancio ufficiale sul mercato

ilfogliettone

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Si chiameràla valuta digitale con cuisi prepara a entrare nel mondo della finanza. Simile a Bitcoin, la moneta elettronica ideata dal colosso dei social si basa sulla tecnologia blockchain, ma è pensata per essere scambiata senza fluttuazioni dei prezzi: infatti sarà una stablecoin interamente coperta da un fondo di riserva costituito da diverse valute. "Con, usare denaro sarà facile come condividere foto". Questo il messaggio con cui il Ceo Mark Zuckerberg hato ladi, che sarà disponibile dalla prima metà dele con cui spera di rivoluzionare il mondo dei pagamenti. "La missione diè creare una semplice infrastruttura finanziaria globale per miliardi di persone in tutto il mondo. Aspiriamo a rendere facile per tutti inviare e ricevere denaro proprio come si usano le nostre app per condividere istantaneamente messaggi e ...

