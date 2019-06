Procreazione assistita gay | Consulta ' Divieto non illegittimo' Ecco cosa succede

Corte costituzionale : non illegittimo il divieto di Procreazione assistita per i gay : Non è illegittimo il divieto di procreazione assistita per le coppie gay. Lo ha stabilito la Corte costituzionale si è riunita oggi in camera di consiglio per discutere le questioni sollevate dai Tribunali di Pordenone e di Bolzano sulla legittimità costituzionale della legge n. 40/04 là dove vieta alle coppie omosessuali di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. In attesa del deposito ...

Procreazione assistita - Monza : è nata la prima bambina in Italia dopo vitrificazione automatizzata degli embrioni : Il Centro di Medicina della Riproduzione Biogenesi degli Istituti Clinici Zucchi di , ospedale di proprietà del Gruppo San Donato, ha introdotto un innovativo macchinario per il congelamento automatizzato degli embrioni, che consente di migliorare l’esito dei trattamenti di Procreazione assistita. È nata in questi giorni la prima bambina dopo l’applicazione della vitrificazione automatizzata e altre 30 gravidanze sono in corso. Il Centro, ...

Centri di Procreazione Medicalmente Assistita : Extra Omnes a Cattolica : Nel viaggio che la Fondazione Cesare Serono sta facendo tra i Centri di Procreazione Medicalmente Assistita in Italia, ci ha fatto molto piacere vistare un centro aperto da poco: Extra Omnes – Medicina e Salute Riproduttiva, a Cattolica, parte del circuito 9.baby. ?????? Per una coppia che non riesce a concepire e vuole verificare se ciò è dovuto a problemi di infertilità, rivolgersi a un Centro per la Procreazione ...

La tecnologia del time-lapse a servizio della Procreazione medicalmente assistita : Nei laboratori di procreazione medicalmente assistita la scelta dell'embrione da trasferire nell’utero della paziente è una della fasi cruciali del trattamento di fecondazione in vitro. La procedura di valutazione standard della qualità embrionaria consiste nell’osservare gli embrioni al microscopio a orari prestabiliti, a partire dal giorno dopo la fertilizzazione fino al momento del transfer. Nella scelta dell’embrione da trasferire il ...