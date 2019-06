Principe Filippo contro Meghan Markle | la stoccata a Harry | “Le attrici si frequentano

«Le attrici si frequentano - non si sposano» : il consiglio del Principe Filippo ad Harry prima delle nozze con Meghan : «Le attrici si frequentano ma non si sposano». Sarebbero state queste le parole che il principe Filippo, nonno di Harry, avrebbe detto al nipote dopo aver scoperto che si era fidanzato...

Il Principe Filippo al nipote Harry : "Con un'attrice ci esci - mica te la sposi" - : Mariangela Garofano Filippo di Edimburgo, molto legato al nipote Harry, quando il rapporto con Meghan Markle stava diventando serio, consigliò al principe di non sposarla Filippo di Edimburgo, che ha compiuto da poco 98 anni, è sempre stato molto affezionato al nipote Harry. Dato il legame che li unisce, come poteva non dire la sua al principe riguardo alla relazione con Meghan Markle? Come ha rivelato The Sun, il principe consorte ...

Meghan Markle : niente auguri al Principe Filippo e sgridata durante il Trooping the Colour : Nonostante sia risaputo che i social media non rappresentino completamente la vita reale delle persone, ci sono comunque alcune celebrità che data la loro posizione di spicco devono seguire una certa prassi quando si parla di contatto con il ‘’pubblico‘’. Non fa sicuramente eccezione la famiglia reale inglese, la quale ricorda ai propri concittadini i compleanni dei regnanti e dei membri della famiglia anche via Instagram. Quest’anno il caro e ...

Buon compleanno Principe Filippo! I 98 anni del marito della Regina Elisabetta : la storia - i tradimenti e le gaffe : Pioggia di auguri via web da tutti i componenti della famiglia reale per il principe Filippo, consorte della Regina Elisabetta, che ieri ha compiuto 98 anni, avvicinandosi di un altro passo al secolo di vita. “Auguri a Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo per un felice 98esimo compleanno oggi!”, si legge sul profilo di Buckingham Palace. Mentre felicitazioni arrivano anche da Clarence House, residenza del principe Carlo, erede al ...

Kate Middleton fa gli auguri al Principe Filippo. Meghan Markle lo ignora : Il Principe Filippo compie 98 anni e la Famiglia Reale invia gli auguri social. Ma Meghan Markle tace. Il marito della Regina Elisabetta si avvicina ai 100 anni e per festeggiarlo sulle pagine Instagram e Twitter di Carlo e Camilla, Kate e William e Harry e Meghan sono comparsi messaggi per festeggiare l’augusto genitore e nonno. Ma Lady Markle pare non prendere parte ai festeggiamenti. Infatti, sull’Instagram dei Duchi del Sussex, ...

Auguri a Filippo - Principe consorte incline alle gaffe : Elisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni ...

Il gesto d’amore del Principe Filippo al funerale di Lady Diana e altri gossip : Le storie della settimana (27-31 maggio)Le storie della settimana (27-31 maggio)Le storie della settimana (27-31 maggio)Le storie della settimana (27-31 maggio)Le storie della settimana (27-31 maggio)Le storie della settimana (27-31 maggio)Le storie della settimana (27-31 maggio)Le storie della settimana (27-31 maggio)Le storie della settimana (27-31 maggio)Le storie della settimana (27-31 maggio)Le storie della settimana (27-31 maggio)Le storie ...

La bizzarra mania del Principe Filippo : "Gli ospiti devono studiare l'argomento della serata" - : Mariangela Garofano Il principe Filippo, duca di Edimburgo, è solito avere una stramba abitudine durante le cene a corte: decidere l'argomento di cui si parlerà, costringendo i commensali a non arrivare impreparati Quando si parla di abitudini, ognuno ha le sue piccole manie ma spesso e volentieri le stravaganze dei nobili possono essere assai più bizzarre di quelle dei "commoners”, come riporta il Mirror . È il caso del duca Filippo ...