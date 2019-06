Prime immagini inviate dal satellite PRISMA | ecco la Terra come non l’avete mai vista

Ecco le Prime immagini della nuova EMUI 10 basata su Android Q : Grazie ai primi test su Huawei P30 Pro siamo già in grado di dare un'occhiata ai primi screenshot della EMUI 10, basata su Android Q: Ecco le prime immagini della tanto attesa release, ban permettendo. L'articolo Ecco le prime immagini della nuova EMUI 10 basata su Android Q proviene da TuttoAndroid.

Spazio : Asi porta a Le Bourget 2019 le Prime immagini di Prisma : Le prime foto iperspettrali della missione spaziale Prisma dell’Asi rivelano lo stato di salute del nostro pianeta. A svelare le immagini che riprendono il nostro pianeta come mai prima d’ora sarà l’Agenzia Spaziale Italiana che, insieme ai partner industriali Ohb Italia e Leonardo, mostrerà gli scatti elaborati dal satellite Prisma al Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio di Le Bourget-Parigi 2019 che ...

Call of Duty Modern Warfare all’E3 2019 - Prime immagini per il multiplayer : Il ritorno in cabina di regia dei ragazzi di Infinity Ward per Call of Duty Modern Warfare ha significato palesemente un incremento esponenziale dell'attenzione da parte della folta schiera di fan. Senza nulla togliere agli altri due team attualmente impegnati sulla serie, rispettivamente Treyarch e Sledgehammer Games, è palese che allo studio responsabile di una delle saghe più amate di sempre sia riservato un trattamento affettivo ...

Motori – Nuova BMW Serie3 Touring - ecco le Prime immagini [GALLERY] : Nuova Bmw Serie3 Touring, le prime immagini della bavarese più venduta in europa, convince per il design e le accortezze tecnologiche BMW ha presentato lo scorso ottobre la sua Serie3 Berlina, ma ancora non ha presentato la versione Touring, la versione Berlina di questa vettura ha visto l’inizio della sua commercializzazione all’inizio del 2019. Durante questi mesi sono state diverse le immagini che ritraevano, come di prassi, ...

1994 - il trailer e le Prime immagini della serie tv con Stefano Accorsi e Miriam Leone : Sono state rilasciate martedì 11 giugno le primissime immagini di 1994, capitolo finale della serie originale Sky nata da un’idea di Stefano Accorsi e prodotta da Wildside che racconta gli anni che hanno cambiato il Paese a cavallo fra Prima e Seconda Repubblica attraverso gli occhi e le storie di persone comuni, la cui vita si intreccia con quelle dei protagonisti del terremoto politico, civile e di costume che segnò la prima metà degli ...

Quadraro : Raggi illustra Prime immagini isola ambientale : Roma – “Un’isola ambientale per il Quadraro Vecchio, nella zona sud-est della nostra citta’, con spazi recuperati, riqualificati e strade libere da traffico e auto in doppia fila. Ecco quello che vogliamo realizzare in quest’area periferica di Roma. Il piano prevede attraversamenti pedonali rialzati, nuovi marciapiedi, strade piu’ sicure e accessibili anche per chi si sposta sui mezzi pubblici”. E’ ...

Le Prime immagini e le trame degli episodi del revival di Veronica Mars - che potrebbe anche avere un’altra stagione : A poco più di un mese dal debutto su Hulu, le prime immagini e le trame degli episodi del revival di Veronica Mars alzano il sipario sul ritorno dell'investigatrice privata interpretata da Kristen Bell in una nuova stagione da 8 capitoli. Il debutto è previsto il 26 luglio sulla piattaforma Hulu, disponibile solo negli Stati Uniti e in Giappone, ma il revival è atteso dai fan di tutto il mondo visto che la serie originale fu distribuita in ...

Fake news del passato : le Prime immagini del disastro di Chernobyl mostravano in realtà Trieste : A poche settimane dal disastro nucleare di Chernobyl i dettagli al di qua della Cortina di ferro fanno fatica a trapelare (come ricostruisce anche la miniserie tv Chernobyl in onda su Sky). L’Unione sovietica cerca di mantenere il massimo riserbo sulla vicenda. Ma ovviamente è un problema che riguarda il mondo intero e i giornalisti sono a caccia di notizie. Anche di immagini e filmati in esclusiva, ovviamente. Le reti televisive americane si ...

Undone - Prime immagini per la serie a cartone animati degli autori di BoJack Horseman : C’è molta attesa per Undone, la nuova serie prodottda da Amazon Original, sia perché si tratta della sua prima produzione a cartoni animati, sia e forse soprattutto perché è realizzata dal duo ideatotore di BoJack Horseman, Kate Purdy e Raphael Bob-Waksberg, strappati alla concorrenza di Netflix. Il primo trailer di Undone, ha chiarito subito alcune cose, si tratta di una serie molto spettacolare, onirica e che è valsa la pena aspettare. ...

Roma - esplosione nel palazzo del Comune di Rocca di Papa : crolla la facciata. Le Prime immagini : Un’esplosione si è verificata poco fa in una palazzina di tre piani a Rocca di Papa, in provincia di Roma. Almeno quattro persone, tra cui un bambino portato in ospedale in codice rosso, sono rimaste ferite. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco l’esplosione, dovuta probabilmente ad una fuga di gas, ha provocato il crollo di parte della palazzina del Comune. Sul posto sono già presenti le squadre dei vigili del fuoco e ...