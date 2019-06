L’omaggio di Morgan a David Bowie su Rai2 il 18 giugno col commento del Serious Moonlight

optimaitalia

(Di martedì 18 giugno 2019) Arriva l'omaggio disuil 18, con ilalTour che sarà al centro dell'appuntamento in seconda serata a cominciare dalle 23,05. Lo speciale andrà in onda suma anche in streaming sui canali dedicati RaiPlay e sui canali ufficiali della rete. Marco Castoldi torna quindi a occuparsi di musica per la seconda rete, dopo la serata dedicata ai Queen di Freddie Mercury e aver ricoperto il ruolo di giudice in The Voice of Italy nel quale raggiunto la finale con Diablo dopo aver terminato per primo il suo Team.Tour, checommenterà in seconda serata su, è stato inaugurato nel 1983 a seguito del rilascio dell'album Let's Dance cheha supportato con una serie di concerti in giro per il mondo. La tournée non toccò però l'Italia, giungendo fino negli Stati Uniti d'America, in Canada, ...

Sara34032706 : RT @OptiMagazine: L'omaggio di @InArteMorgan a David Bowie su Rai2 il 18 giugno col commento del Serious Moonlight Tour - InArteMorgan : RT @OptiMagazine: L'omaggio di @InArteMorgan a David Bowie su Rai2 il 18 giugno col commento del Serious Moonlight Tour - OptiMagazine : L'omaggio di @InArteMorgan a David Bowie su Rai2 il 18 giugno col commento del Serious Moonlight Tour… -