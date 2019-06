La prima diretta su Rai 1 Donne del calcio | il trionfo | col Brasile hanno già vinto

liberoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) Per lavolta la Nazionale difemminile approda su Raiuno. Come evidenzia TvBlog, Italia-, in programma stasera 18 giugno, partita valida per il Mondiale in corso Francia, sarà trasmessa inda Valenciennes dalla rete ammiraglia della tv pubblica (e in live streaming su R

teatroallascala : Grande attesa per la prima de I masnadieri stasera alle 20. L’opera di Verdi mancava alla Scala dal ’78 e torna dir… - Raiofficialnews : Grande successo per #BallataPerGenova, la serata evento in diretta su @RaiUno, sfiora 3milioni 200mila spettatori e… - NekOfficial : È passato un mese dall’uscita de “Il mio gioco preferito - parte prima” ed è bello sapere che fa già parte delle vo… -