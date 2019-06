La bufala della Gyro Drop Tower | la giostra più pericolosa del mondo

wired

(Di martedì 18 giugno 2019) La torre a caduta libera, quella vera (foto: Tim Clayton/Corbis/Getty Images) Chi sta scrivendo questo articolo non ci salirebbe in ogni caso, e già a guardare il video fake che circola online sullaavverte un certo senso di nausea misto a vertigine. Salvo qualche amante delle emozioni estreme, persino i più temerari potrebbero tirare un sospiro di sollievo, perché la verache si trova a Seul non è così maledettamente adrenalinica come un falso filmato diventato virale sui social vorrebbe far credere. Guardando il video, che in un solo tweet ha abbondantemente superato i 20 milioni di visualizzazioni, l’attrazione parrebbe consistere di una torre allungabile simile a quelle free-fall che esistono anche in Italia. Dopo la fase di salita combinata a una tranquilla rotazione, però, i passeggeri sarebbero lasciati cadere appesi a una fune per almeno ...

