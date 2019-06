Ferrari - A Goodwood con le P80 C | SP3JC e Monza SP2

quattroruote

(Di martedì 18 giugno 2019) Laha confermato la partecipazione all'edizione 2019 delFestival of Speed (4-7 luglio). Per l'occasione saranno portate sul percorso della tenuta di Lord March tre vetture uniche nel loro genere, che accompagneranno le altre 27presenti all'evento. Anteprima in pubblico per le one-off P80/C e. Laporterà infatti in Inghilterra le one-off P80/C ee un esemplare diSP2. Per le prime due si tratta del debutto assoluto in pubblico: la P80/C deriva dalla 488 GT3 e propone soluzioni aerodinamiche uniche, libere dai regolamenti attuali, che hanno richiesto ben quattro anni di sviluppo, mentre laderiva dalla F12tdf da 780 CV e propone carrozzeria roadster e livrea ispirata alla pop art. Entrambi gli esemplari unici sono frutto di ordini speciali ricevuti dal Cavallino ed eseguiti grazie a uno dei più esclusivi programmi di ...

