Ci aiuta sempre Draghi

De Laurentiis : “Siamo una seconda Juventus. Dobbiamo sistemare attacco e terzini per ridurre il gap! Juve sempre aiutata perché padrone d’Italia. Apprezzo i tifosi ma non condivido…” : De Laurentiis, l’intervista post Napoli-Inter Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli calcio, è intervenuto in diretta ai microfoni di ‘Kiss Kiss Napoli’ la radio ufficiale della SSC Napoli. Ecco quanto ha dichiarato: “Sappiamo di avere tanti giocatori bravi, ma non bisogna usare sempre la stessa formula di giudizio. Ancelotti è stato messo continuamente in competizione con la precedente gestione, invece ha ...