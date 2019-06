Basket | Amedeo Della Valle annuncia la sua permanenza all’Olimpia Milano con un post su

oasport

(Di martedì 18 giugno 2019)sorprende tutti e, con unpubblicato sul proprio profilo Instagram,la propriaall’Olimpia AX Armani Exchange. Finale a sorpresa, dunque, per le vicende legate al nativo di Alba, in provincia di Cuneo, e figlio di Carlo, professionista di buon livello in Italia con Torino, Livorno, Vigevano, Roma e Pistoia. Sembrava ormai fatta, fino soltanto a due giorni fa, per il suo passaggio all’Alba Berlino, ventilato da molti mesi soprattutto per ragioni di spazio in campo, quello che Simone Pianigiani non gli ha quasi mai concesso in Eurolega e che ha iniziato a essere sempre minore anche in campionato. Un destino, quello di, piuttosto amaro, se si va a considerare l’importanza avuta nei quattro lunghi anni trascorsi a Reggio Emilia. Resta ora da comprendere come verrà impiegato da Ettore Messina, che ha da poco ...

