Torna “Orme” | il festival dei sentieri

(Di lunedì 17 giugno 2019) Tre giorni di camminate ed appuntamenti interamente sui, portando nel bosco la musica, i sapori, gli spettacoli, la magia di Shakespeare e l’arte. Riparte ‘Orme‘, ildeiche si terrà dal 13 al 15 settembre a Fai della Paganella in Trentino. L’anno scorso, la manifestazione, alla prima edizione, ha richiamato oltre 3000 persone. Orme è un progetto dedicato al camminare, alla scoperta della natura a passo lento, lontano dalla frenesia di tutti i giorni. Tra gli eventi in programma, il sabato sera, il concerto gratuito di Angelo Branduardi che salirà sul palco per raccontare una carriera di oltre 40 anni. L’evento si aprirà venerdì 13 con il convegno “Ben-essere, uomo e bosco”, dedicato allo sviluppo territoriale legato al turismo lento, con l’artista Federico Ortica, lo scienziato Antonio Brunori, che ci parlerà dello stato di salute dei ...

