Niente alcolici per loro | clandestini pestano barista e aggrediscono agenti

ilgiornale

(Di lunedì 17 giugno 2019) Federico Garau Il giovane, viste leprecarie condizioni, si era rifiutato di accettarli all'interno del locale e di fornire ulteriori bevande alcoliche: colpito con forza, per lui la frattura del naso, che comporta una prognosi di 30 giorni. I poliziotti intervenuti sono stati fronteggiati con delle bottiglie di vetro rotte ed hanno dovuto attendere l'arrivo dei carabinieri Hanno aggredito un giovanedi Rho che, viste le condizioni psico-fisiche palesemente precarie, si era rifiutato di servirealtri. Responsabili della vicenda tresudamericani pregiudicati di 21, 22 e 23 anni, che si sono accaniti con violenza contro il giovane dipendente, figlio del titolare del bar di corso Garibaldi. Quest'ultimo era prontamente intervenuto all'esterno del locale per bloccare i tre indesiderati clienti ed impedire che potessero entrare e risultare ...

arlcobain : @amiasvargas niente alcolici per i bambocci - Marteensis : RT @underwaterDH: @uncleofthunder Allora mi permetto di elencare per i signori: -niente camionisti napoletani nella parlata -niente odori s… - underwaterDH : @uncleofthunder Allora mi permetto di elencare per i signori: -niente camionisti napoletani nella parlata -niente o… -