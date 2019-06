Amanda-show e processi mediatici

huffingtonpost

(Di lunedì 17 giugno 2019) La spettacolarizzazione della giustizia è uno degli effetti perversi del cortocircuito tra giustizia e informazione. La cronaca giudiziaria spesso sconfina nella teatralità, con tutto ciò che ne consegue in termini di clamore mediatico e di violazione dei diritti delle persone coinvolte.Spesso, nei casi di cronaca più eclatanti, diventa difficile frenare questa tendenza ai, con trasmissioni televisive che si piegano alla dittatura dell’audience e pretendono di anticipare sentenze che andrebbero pronunciate soltanto nelle aule giudiziarie.Ecco perché gli uomini di diritto non dovrebbero prestare il fianco a tali strumentalizzazioni e astenersi dall’amplificare ulteriormente i contenuti di quei. Di qui l’inopportunità del gesto della Camera penale di Modena di invitare come relatrice al ...

