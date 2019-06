Patrick Baldassarri avrà presto un nipote

ilgiornale

(Di domenica 16 giugno 2019) Alessandro Pagliuca Archiviata del tutto la storia d’amore (ma non l’amicizia) con la showgirl, al momento è legato da mesi con la soubrette e modella romagnola Ilaria I più ricorderannoBaldassari come l'ex storico fidanzato di Valeria Marini, che partecipò con lui alla prima edizione di Temptation Island Vip nel 2018. La liason finì proprio nel reality di Canale 5, con lei molto insoddisfatta della loro relazione e lui geloso del tentatore Ivan Gonzalez. Ebbene, nonostante il riavvicinamento di qualche mese fa che li dava ancora buoni amici, Baldassari e la Marini non sono più tornati insieme e lui oggi ha un nuovo amore. Già da diversi mesi fa coppia fissa con Ilaria Di Bari, che ha solo 25 anni (lui ne ha 48). Ha dichiarato lo stessoal settimanale Sono: "Se son rose fioriranno ma stiamo bene insieme, siamo sereni. Amo investire nella persona che ho ...