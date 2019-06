Le api regine del riciclo Fanno gli alveari di plastica

ilgiornale

(Di domenica 16 giugno 2019) Daniela Uva Utilizzano gli imballaggi più sottili e i sacchetti abbandonati nelle fattorie per rivestire i loro nidi Sanno riconoscere il numero zero e sono in grado di svolgere operazioni aritmetiche di base, come per esempio le addizioni. Sappiamo anche che sono capaci di collegare simboli e numeri e che la loro presenza è fondamentale per salvaguardare la biodiversità del pianeta. Adesso una nuova ricerca dimostra che le api sono anche ledel. Perché, complice la loro intelligenza e la loro istintiva capacità di adattamento, hanno cominciato a utilizzare gli scarti dellaper costruirepiù isolati e resistenti. Questa singolare capacità riguarda, in particolare, gli insetti selvatici che nidificano nei campi coltivati dell'Argentina. Un gruppo di esperti dell'Istituto nazionale di tecnologia agraria è riuscito a osservare la loro nuova ...

