Inter | Conte categorico con i giocatori | nulla dovrà più trapelare dallo spogliatoio

Dall’addio al PSG all’arrivo di Conte all’Inter - Buffon svela : “giù le mani dalla stella di Antonio” : Il portiere italiano ha parlato del proprio futuro e delle dinamiche relative alla Serie A, soffermandosi anche sull’arrivo di Conte all’Inter Gigi Buffon è di nuovo sul mercato, la parentesi PSG è finita e adesso il portiere italiano si interroga su quale strada prendere nei prossimi mesi. Non è certa la prosecuzione della sua carriera, l’ex Juve è alla ricerca di un progetto che lo intrighi, altrimenti non avrebbe ...

Ritiro blindato per l’Inter del sergente Antonio Conte : Ritiro blindato per l’Inter. L’8 luglio i nerazzurri inizieranno la preparazione pre-campionato a Lugano ma lo stadio di Cornaredo è sottoposto a restyling e sui due campi secondari su cui si allenerà la squadra non hanno tribune, dunque niente tifosi ad assistere agli allenamenti. Una circostanza che, scrive la Gazzetta dello Sport, non deve essere dispiaciuta troppo al “sergente Antonio Conte”, per il quale “gli ...

Inter - Marotta : “Conte - obiettivi e sogno scudetto - vi dico tutto” : L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha fatto il punto della situazione sui nerazzurri a Lugano nel corso della presentazione del ritiro estivo 2019, in programma dall’8 al 14 luglio. Le sue parole anche su Conte. “Conte è un top player, ho avuto modo di conoscerlo e di apprezzare le sue grandi qualità, ha dalla sua una cultura vincente, ha vinto in Italia e in Inghilterra, ha fatto un grande cammino ...

Inter - Icardi verso l'addio : Conte avrebbe parlato con i senatori : In casa Inter si continua a parlare di quello che potrebbe essere il futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino è stato a lungo al centro delle polemiche nell'ultimo anno e queste hanno condizionato anche il suo rendimento. Solo undici reti in campionato di cui praticamente la metà su calcio di rigore. Da febbraio c'è stato il crollo, dal momento in cui la società nerazzurra ha deciso di revocargli la fascia di capitano, affidandola a ...

Vieri senza peli sulla lingua : “Inter - ok Conte ma non vincerà niente. Juventus troppo forte” : Christian Vieri elogia l’arrivo di Conte sulla panchina dell’Inter ma frena gli entusiasmi: parlare di scudetto è utopia visto il distacco che c’è con la Juventus Presente a Firenze per Pitti Immagine, Christian Vieri non perde di vista il mondo del calcio. L’ex bomber dell’Inter ha parlato ai microfoni della ‘Rosea’ dell’arrivo di Antonio Conte, spendendo parole d’elogio per il nuovo ...

Da Barella a Dzeko - fino a Lukaku : pronta a nascere l'Inter di Conte : l'Inter sta lavorando assiduamente sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico, Antonio Conte. Anche ieri l'allenatore nerazzurro era in sede per un vertice di mercato con i dirigenti, a dimostrazione che non si vuole tralasciare nulla, lavorando nei dettagli. L'intenzione è quella di creare una squadra altamente competitiva, che possa interrompere il dominio della Juventus, che in Italia dura in maniera incontrastata da ...

Inter : nella formazione ideale di Conte non ci sarebbe spazio per Icardi e Nainggolan : Lavori in corso in casa Inter. L'ingaggio di Antonio Conte come nuovo allenatore al posto di Luciano Spalletti, pur senza ricorrere a spese folli o avventate, porterà inevitabilmente la società milanese ad Intervenire sul mercato per allestire un organico che si avvicini del tutto (o quasi) ai "desiderata" dell'ex tecnico del Chelsea. Quest'ultimo, infatti, avrebbe già le idee piuttosto chiare sulla formazione-tipo che vorrebbe schierare alla ...

Calciomercato Inter – Lukaku apre ai nerazzurri : “amo la Serie A! Conte miglior allenatore al mondo” - ma il Manchester United… : Si infiamma il Calciomercato dell’Inter, Lukaku apre ai nerazzurri: il bomber belga dichiara di amare la Serie A e di ritenere Conte il miglior allenatore al mondo. Resta da convincere il Manchester United “Mi chiedete se avrò un’estate agitata? Sì, credo proprio di sì”, firmato Romelu Lukaku. Parole dolcissime alle orecchie dei tifosi dell’Inter che sognano l’approdo del bomber belga a Milano. In merito al suo futuro, ...

Inter - i dubbi di Djorkaeff : “Conte rappresenta la Juve…” : “Conte allenatore dell’Inter? Per me e’ strano perche’ Conte rappresenta la Juve e la sua immagine. E’ un allenatore forte, pero’ vedere Conte all’Inter mi fa un po’ strano. Spero che portera’ al successo la squadra e la societa’, pero’ aspettiamo”. Sono le dichiarazioni dell’ex calciatore nerazzurro Youri Djorkaeff ospite dello stand ‘Zilli’ alla ...

Inter - Lukaku strizza l’occhio ai nerazzurri : “Conte il migliore di tutti” : Lukaku Inter- Un affare che potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Lukaku strizza l’occhio ai nerazzurri e lo fa in maniera totale con chiara apertura al prossimo mercato. Il centravanti belga, Intervistato ai microfoni di “Sportmediaset” ha annunciato la sua decisione e il suo punto di vista sul prossimo futuro: “Un […] L'articolo Inter, Lukaku strizza l’occhio ai nerazzurri: ...

Conte a GQ : “Voglio lottare per lo scudetto e l’Inter è un club ambizioso” : Lunga intervista rilasciata al mensile GQ in edicola oggi da parte di Antonio Conte, i suoi progetti e le sue idee sul club nerazzurro.Per prima cosa l’allenatore ha affrontato il suo presente e la sua immagine: “Vede, l’insieme dei risultati che ho tenuto e soprattutto la rapidità con la quale sono venuti mi hanno cucito addosso una certa immagine. Io creo aspettative. Quando intraprendo una nuova avventura la società si aspetta molto da ...

Icardi potrebbe aprire un contenzioso per mobbing contro l’Inter : La tensione in casa Inter per la gestione di Icardi continua a salire. Il Corriere dello Sport scrive che Mauro e Wanda sono pronti a partire per le vacanze e vorrebbero evitare l’incontro con Marotta per arrivare direttamente al raduno di Lugano e provare a convincere Conte a tenere l’argentino in squadra. Ma Conte è già stato chiaro: Icardi non lo vuole, soprattutto per ciò che ha sentito dallo spogliatoio. Marotta, dal canto suo, vorrebbe ...

Inter - a tutto Conte : “sono 8 anni che non si lotta per il primo posto - bisogna cambiare questo stato di cose” : L’allenatore dell’Inter ha fissato gli obiettivi che intende raggiungere, sottolineando di conoscere le aspettative dei tifosi e di volerle realizzare Salito sul ponte di comando da poche settimane, Antonio Conte ha già ben chiaro in mente quale deve essere il cammino dell’Inter. Il nuovo allenatore nerazzurro vuole riportare in alto il club del presidente Zhang, permettendogli di tornare a giocarsi lo scudetto con la ...

Inter - l'effetto Conte si fa sentire : 12.000 abbonamenti rinnovati : Antonio Conte, protagonista della copertina di GQ, è una certezza per i tifosi dell'Inter, pronti a metter mano al portafogli per garantirsi l’abbonamento alla propria squadra del cuore. E se abbonarsi è per la maggioranza dei supporter una questione di fede, la prima fase della campagna abbonamenti dell’Inter ha centrato grandi numeri. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, a 24 ore dal termine del periodo ...