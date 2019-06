Gazzetta | Il Parma tratta con il Napoli per Inglese | Sepe | Ounas e Rog

ilnapolista

(Di domenica 16 giugno 2019) Ilha in piedi alcunetive con il. Lale mette in ordine. L’obiettivo principale del club emiliano per l’attacco è, di proprietà del club di De Laurentiis. Ma ancherientra tra gli obiettivi del. Il club vorrebbe acquistare il portiere dalper 4 milioni. C’è poi un interesse pere per Rog. Il croato, di ritorno da Siviglia, è anche nel mirino del Cagliari, con il quale letive sembrano già bene avviate. L'articolo: Ilcon ilpere Rog ilsta.

