Veterano 98enne ritrova il suo primo amore dopo 75 anni

dilei

(Di sabato 15 giugno 2019) Unamericano hato il suoall’età di 98, in occasione del ritorno in Normandia, dove è stato chiamato, per raccontare le sue esperienze da soldato in un documentario. Kara Troy Robbins, questo il suo nome, aveva conosciuto Jeanine Ganaye nel 1944, frequentandola solo per alcuni mesi,ndola75. L’ha riconosciuta grazie a una foto gelosamente conservata fin da allora, e tramite il prezioso aiuto di France 2. Al tempo lui aveva 23e lei 17, eppure il lorofu così intenso da rimanere impresso nella memoria di entrambi, e farli rincontrare da anziani. Oggi, lui,americano della Seconda Guerra Mondiale, ha 98, lei 92, e in un’intervista rilasciata al canale televisivo France 2, hanno svelato di amarsi da sempre. È stato un documentario girato da France 2 sui soldati che combatterono in Normandia, ...

AdrianoTolomio : Veterano 98enne ritrova e bacia il suo primo amore: 'Ti ho sempre amato ... -