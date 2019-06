Diseducazione sentimentale lungo le strade d' America

ilgiornale

(Di sabato 15 giugno 2019) Gian Paolo Serino Tradotto il romanzo «L'ultima corvè» di Ponicsan sulle contraddizioni dell'anni '70 Quando si pensa a L'ultima corvè alla mente non può che venire l'immagine di Jack Nicholson con il cappellino bianco, la divisa da marinaio e quello sguardo e quel sorriso beffardo e quasi diabolico che ritroveremo in tutti i suoi film. L'ultima corvè appartiene alla storia del cinema non solono e per molti è ancora, insieme a Easy Rider, una delle pellicole simbolo della controcultura degli Settanta. Il film - titolo originale: The Last Detail, regia di Hal Ashby - fu girato nel 1973 ed è tratto dall'omonimo romanzo di Darryl Ponicsan, scrittore e sceneggiatore che nel 1970 inventò la storia di due marinai costretti a fare da corvè, da scorta, a un giovane condannato a otto anni per aver rubato 40 dollari dalla cassetta delle offerte durante una cerimonia di ...