Un negozio in un… camper | O bag illumina Union Lido col suo temporary truck GALLERY

(Di venerdì 14 giugno 2019) L’estate parte con undi O bag in stile glamping! È aperto per tutta l’estate lo specialeO bag completamente rivisitato e trasformato in un vero e proprio. Il caravan argentato è un omaggio allo stile vintage dei trailer americani, simbolo delle vacanze anni ’50 e ancora oggi veicoli amatissimi per vivere il campeggio glam! IlO bag si trova in un’area dedicata all’interno di, il camping luxury a 5* di Cavallino situato tra la laguna di Venezia e il mare Adriatico, un resort molto rinomato tra i vacanzieri stranieri. Lo specialin stile “glamping” sarà aperto fino a settembre e ospita tutti i prodotti O bag della collezione summer e beach, perfetti per la spiaggia e il mare. Borse mare, zaini, ciabattine, occhiali da sole, orologi, e tanti gadget negli esuberanti colori O bag. I clienti del camping avranno anche la possibilità ...

