Natale Giunta | revocata la scorta allo chef de La Prova del Cuoco Lui | “Salvini prima mi

Scorta revocata allo chef Natale Giunta : “Salvini era dalla mia parte - ora non mi risponde nemmeno” : Lo chef Natale Giunta, spesso ospite di Rai1 a 'La prova del cuoco', da ieri è senza Scorta. La sospensione della tutela gli è stata notificata dopo una sentenza del Tar, che aveva riscontrato invece un "pericolo grave e concreto" per la sua vita. "Mi chiedo cosa possa essere cambiato in soli due mesi", ha detto in un'intervista a Fanpage.it.

Natale Giunta choc a Storie Italiane : “Mi hanno minacciato ancora” : Storie Italiane, Natale Giunta racconta ad Eleonora Daniele: “Sono stato minacciato di nuovo” E’ tornato a Storie Italiane nella puntata di oggi, lunedì 27 maggio 2019, lo chef Natale Giunta, volto storico de La prova del cuoco che, intervistato dalla padrona di casa Eleonora Daniele, ha raccontato dettagliatamente i fatti riportati dai giornali negli ultimi giorni, relativi a nuove minacce da lui ricevute. Qualche giorno fa, ...

NH Collection Taormina e Chef Natale Giunta presentano “Chef in Show” : All’NH Collection Taormina è tutto pronto per l’evento aperto al pubblico “Chef in Show” che si terrà venerdì 17 maggio,