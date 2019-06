Maradona costretto a lasciare | l’argentino si lascia andare e confessa il suo problema

Si chiude l’avventura in Messico - Maradona costretto a lasciare i Dorados per problemi di salute : L’allenatore argentino non potrà continuare a guidare la squadra messicana a causa di problemi di salute che lo obbligheranno a due interventi chirurgici Diego Maradona lascia i Dorados de Sinaloa per problemi di salute, che non gli consentono di continuare a svolgere il proprio incarico. AFP PHOTO / OLGA MALTSEVA A rivelarlo è il manager del ‘Diez’ che, su Twitter, ha spiegato: “Diego Maradona ha deciso di non ...