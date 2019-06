Huawei sta testando internamente EMUI 10 | basata su Android Q

HongMeng OS in arrivo a ottobre - ma Huawei starebbe valutando un’alternativa russa : Mentre Hongmens OS potrebbe arrivare nel mese di ottobre, spunta una nuova alternativa ad Android, e viene dalla Russia. L'articolo HongMeng OS in arrivo a ottobre, ma Huawei starebbe valutando un’alternativa russa proviene da TuttoAndroid.

La Cina ora minaccia Android : Oppo e Xiaomi testano il sistema operativo di Huawei : La notizia non trova per ora conferme ufficiali. Ma i canali che la stanno spingendo in queste ore, raccontano una cosa abbastanza chiara: il governo cinese vuole mettere pressione agli Stati Uniti mobilitando la sua industria tecnologica di prim’ordine ...

Disponibile la data ufficiale per testare EMUI 9 su Huawei P Smart TIM in Italia : Stiamo per vivere settimane davvero molto intense sul fronte del cosiddetto Huawei P Smart. Di recente abbiamo osservato che la versione standard dello Smartphone abbia iniziato a ricevere l’aggiornamento con Android Pie ed EMUI 9, ma è chiaro che in tanti si stiano chiedendo quale sarà il futuro per i modelli brandizzati. In primis quello marchiato TIM, più diffuso di quanto si possa immaginare in Italia e pronto a fare uno step cruciale nel ...

Huawei sta lavorando al proprio sistema operativo dal 2012 e ha già iniziato i test pubblici : Scopriamo la storia del sistema operativo proprietario di Huawei, la cui nascita risale a sette anni fa e che è in fase di test su un milione di dispositivi.

Huawei conferma WhatsApp - Instagram e Facebook per i suoi smartphone : Huawei conferma ancora una volta che le applicazioni di Facebook continuano a funzionare e ad essere aggiornate sui propri smartphone.

Huawei P20 Lite 2019 avvistato in Svizzera a meno di 270 euro : Huawei P20 Lite 2019 sembra sempre più vicino, dopo essere stato avvistato sul sito svizzero della catena di elettronica Media Markt.

Spunta il Huawei P20 Lite 2019 : primo avvistamento in Svizzera : Avreste mai detto di potervi imbattere nel Huawei P20 Lite 2019? Secondo Roland Quandt potremmo star parlando della versione internazionale di Nova 5i, divenuto ufficiale sul sito svizzero di Media Markt (il nostro MediaWorld, per intenderci) al prezzo di 299.95 CHF (circa 269 euro al cambio attuale). Il device si distingue per uno schermo da 6.4 pollici con risoluzione di 2310 x 1080 pixel, quadrupla fotocamera posteriore da 16 + 8 + 2 + 2MP, ...

Garanzia Facebook - Instagram e Whatsapp su telefoni Huawei e Honor : chi non deve temere : Nella giornata di ieri, un nuovo polverone si è sollevato sulla disponibilità di Facebook, Instagram e Whatsapp su telefoni Huawei e Honor. Il nuovo caso è nato dopo le dichiarazioni del team di Facebook appunto secondo le quali le sue personali app non sarebbero state più preinstallate sui dispositivi dei due brand. Normale che la nuova posizione del social network abbia fatto scalpore ma è anche giusto chiarire la reale situazione per ...

Huawei - grana Facebook : l'app non sarà più preinstallata sui telefoni cinesi : Il boicottaggio Usa di Huawei chiama in causa anche Facebook. Il colosso di Mark Zuckerberg si adeguerà al divieto di fare affari con la società cinese, e di conseguenza tutte le sue...

(Foto: Huawei) Dopo l'inserimento di Huawei nella lista nera dei mercati negli Stati Uniti, arriva la decisione di Facebook non preinstallare le applicazioni dei proprio servizi sugli smartphone in arrivo sul territorio americano. Oltre al clamore di una decisione che, a tutti gli effetti, segue le indicazioni richieste dall'amministrazione di Donald Trump, ci sono alcuni dettagli da specificare.

Tempistica massima per EMUI 9.1 su Huawei P20 Lite TIM : risposta ufficiale : Ci sono alcune indicazioni importanti anche per coloro che hanno deciso di acquistare un Huawei P20 Lite TIM nel corso degli ultimi dodici mesi. Dopo aver analizzato le prime informazioni sul rilascio a sorpresa dell’aggiornamento contenente addirittura EMUI 9.1 per chi si ritrova con un dispositivo no brand, oggi 7 giugno tocca fornire un contributo informativo anche per l’utenza che ha scelto la versione marchiata dalla compagnia telefonica. ...

Facebook - WhatsApp e Instagram : vietate le preinstallazioni sugli smartphone Huawei non ancora prodotti : Dopo le ultime notizie positive relative a Huawei, l’annullamento delle restrizioni annunciate dall’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) e il posticipo di 90 giorni dell’applicazione del decreto presidenziale, sembrava che le acque si stessero calmando. Invece Facebook ha annunciato che non consentirà più a Huawei di preinstallare sui suoi smartphone le app legate al social network, ossia Facebook, WhatsApp ...

Cosa sta facendo Google per il guaio Huawei : Il Financial Times racconta di pressioni sul governo statunitense per evitare la messa al bando completa, perché una versione alternativa di Android sarebbe meno sicura

Huawei nella lista nera Usa - Facebook non preinstallerà le sue app sui telefoni : Questa mossa del social di Mark Zuckerberg arriva dopo l'iscrizione di Huawei nella lista nera del commercio americano, che prevede il divieto per l'azienda cinese di comprare beni e servizi dalle aziende statunitensi. Ma riguarderà solo i dispositivi che in futuro arriveranno...