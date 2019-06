Ghiacciai più settentrionali d’Italia a rischio per il clima

ilfogliettone

(Di venerdì 14 giugno 2019) Un nuovo studio del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituti di scienze marine (Cnr-Ismar) e Istituto di scienze dell'atmosfera e del(Cnr-Isac) - pubblicato sul Journal of Glaciology stima una forte riduzione di lunghezza, entro il 2100, deidel settore piu' settentrionale delle Alpi italiane (versante italiano dei Tauri occidentali), a cavallo con l'Austria. "Si tratta di 46, di cui solo sette con una superficie maggiore di un km2 - spiega Rossana Serandrei Barbero, che insieme a Sandra Donnici ha analizzato i dati glaciologici -. Quelli presenti oggi costituiscono solo una parte dei 63censiti nel 1962 in quest'area dove, dal 1982 ad oggi, registrano una diminuzione complessiva di superficie del 40%".I ricercatori del Cnr hanno stimato il comportamento di questinel caso di un aumento di temperatura di 2,7 C entro il 2100. Si ...

