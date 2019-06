Condizionatori | 10 consigli per ridurre i consumi e i costi

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 giugno 2019) Dalla classe energetica alla posizione, dalle temperature alla manutenzione: per facilitare un uso efficiente dei, ottimizzando il raffrescamento e salvaguardando il comfort senza ‘surriscaldare’ le bollette, l’Enea fornisce 10 indicazioni pratiche che consentono di ottenere benefici ambientali e risparmi fino al 7% sul totale della bolletta elettrica. Attenzione alla classe energetica – Sono da preferire i modelli in classe energetica A o superiore, che comportano un risparmio sulla bolletta elettrica e una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera. Un nuovo condizionatore di classe A consuma all’anno circa il 30% in meno rispetto a un vecchio modello di classe C, con una riduzione equivalente di emissioni di CO2. Preferite gli inverter – In fase di acquisto preferire apparecchi dotati di tecnologia inverter che adeguano la potenza all’effettiva ...

