Al mare con The Nice Flett | tornano i gonfiabili di tendenza del marchio francese

Unomattina estate - passaggio di consegne conduttori con Di mare e Rinaldi - ma Poletti non è in studio : passaggio di consegne tra i conduttori nella puntata di oggi di Unomattina, l'ultima prima dell'inizio dell'edizione estiva dello storico contenitore di Rai. Ma la notizia è che per questa importante occasione in studio era presente soltanto Valentina Bisti, la giornalista del Tg1 confermata al timone di Unomattina estate. Infatti, Roberto Poletti, che la affiancherà alla conduzione, era in collegamento dalla stazione ferroviaria di Saronno, ...

Csm - la spinta di Mattarella per riformare il Consiglio : ROMA Non scioglie il Csm per non insabbiare né l'intenzione mostrata dai partiti di cambiare i criteri di elezione, né i procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati...

Con Game Builder di Google create il vostro videogioco senza programmare : Game Builder è l'app di Google per Mac e Windows che vi permette di creare il vostro videogioco senza dover programmare: ecco come funziona e come scaricarla gratuitamente. L'articolo Con Game Builder di Google create il vostro videogioco senza programmare proviene da TuttoAndroid.

Cosa mangiare al mare? La dieta consigliata dal nutrizionista per le giornate in spiaggia : Il caldo è finalmente arrivato e con esso anche i weekend al mare. Ma prestare attenzione alla dieta è fondamentale anche, e soprattutto ora. “L’alimentazione deve essere adatta ai ritmi e al caldo che potrebbe debilitarci – spiega il biologo nutrizionista Vincenzo Liguori attraverso la propria pagina Facebook -. Proprio per questo ho voluto stilare una dieta da seguire nei giorni di mare, che sia fresca e leggera, ma anche ...

Rosolina mare. Roy Paci - Gio Evan - il contest per emergenti : Roy Paci, Gio Evan, La Municipàl, Mujeres Creando, Pupi di Surfaro, Kumi Watanabe: un caleidoscopio di musica e ospiti caratterizzerà

Ginnastica artistica - Italia in collegiale al mare : palestra e vacanza a Riccione. Inizia la corsa verso il Mondiale - le azzurre convocate : Arriva l’estate e l’Italia vola al mare. La Nazionale di Ginnastica artistica femminile è pronta per trasferirsi a Riccione dove dal 16 al 26 giugno sarà impegnata nell’annunciato collegiale in Romagna: al mattino tre-quattro ore di allenamento sulle pedane dell’ASD Ginnastica Riccione, poi nel pomeriggio spiaggia, nuotate e divertimenti vari con serata libera. Questo è il modo migliore per unire la preparazione atletica ...

È a San Vito Lo Capo il mare più bello d’Italia e conquista le 5 vele di Legambiente : Arriva il massimo riconoscimento per una delle più belle perle siciliane. San Vito Lo Capo ottiene le 5 vele della guida «Il mare più bello d’Italia 2019» di Legambiente e Touring Club Italiano. Questa mattina si è svolta nella Capitale la presentazione ufficiale della guida Touring. Così San Vito lo Capo conquista questo prestigioso riconoscimento. Le vele, infatti, sono simboli che testimoniano non solo il livello di purezza delle acque ma ...

mare : Pantelleria conquista le Cinque Vele : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - Il Mare di Pantelleria conquista le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club. L'isola siciliana entra così di diritto nella guida de 'Il Mare più bello 2019' presentata questa mattina a Roma. Indicata come "una delle più suggestive isole minori italiane", Pantelleria

Il mare più bello? Ecco gli itinerari irrinunciabili dell'estate 2019 con le "spiagge da premio" : Se il turismo italiano è in ripresa (nonostante l'avanzata anche della Cina) c'è ancora tanto da lavorare per valorizzare il...

Fumare in spiaggia 2019 : Codacons chiede divieto. Cosa dice la legge? : Fumare in spiaggia 2019: Codacons chiede divieto. Cosa dice la legge ? Di seguito analizziamo Cosa dice, attualmente, la legge circa la possibilità o meno di Fumare in spiaggia. La stagione estiva è alle porte e, pertanto, è importante sapere in anticipo se le norme ammettono il diritto di accendere una sigaretta anche sul bagnasciuga. Vediamolo. Se ti interessa sapere se si può portare il cane in spiaggia e qual è la responsabilità del ...

5 indizi che sembrano confermare Guardiola come prossimo allenatore della Juventus : Il prossimo allenatore della Juventus rimane un mistero oramai dal 17 maggio e la triade Paratici-Nedved-Agnelli ha fatto un ottimo lavoro di segretezza per mantenere tutti, al di fuori del Mondo Juve, all'oscuro delle evoluzioni. Dapprima i nomi erano circa 8 come papabili allenatori ma adesso la cerchia si è ristretta a due: Sarri o Guardiola. Di seguito i 5 indizi che sembrano confermare Guardiola come prossimo allenatore della Juventus.

Si tuffa in mare e si frattura le vertebre cervicali : ricoverato in gravissime condizioni : Un 26enne di Torino è stato ricoverato all’ospedale di Livorno, in prognosi riservata con una frattura alle vertebre cervicali, dopo un tuffo in mare fatto davanti agli stabilimenti ‘Tre Stelle’ e ‘Paradiso’ a Viareggio (Lucca). Secondo quanto ricostruito il giovane è entrato in acqua e si è tuffato. In difficoltà evidente è stato immediatamente soccorso e riportato a riva dai bagnini. Il giovane era in arresto ...

Francesco Totti e la foto con Ilary Blasi al mare - fan impazziti : «Sei ancora figo - torna a giocare» : Francesco Totti al mare con Ilary Blasi fa impazzire i fan. L'ex capitano della Roma ha appena postato su Instagram una foto che ha fatto immediatamente il giro del web. Nello scatto, Totti...