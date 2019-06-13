romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - pasquino60 : Incrocio #OstiaAntica ora, code infinite su #viaRomagnoli, #ViadelMare e #ViaOstiense La viabilità chi la gestisce? @PLRomaCapitale @Roma - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 13 GIUGNO 2019 ORE 10,20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA SALARIA E CASSIA BIS IN CARREGGIATA ESTERNA, RIMANENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE LURENTINA ED ARDEATINA MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 13 GIUGNO 2019 ORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASILINA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE SALARIA E CASSIA BIS SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 13 GIUGNO 2019 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E Roma FIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PRENESTINA E TIBURTINA RIMANENDO IN ESTERNA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LE USCITE SALARIA E CASSIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 13 GIUGNO 2019 ORE 08.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, RIMANENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE FLAMINIA E CASAL DEL MARMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 13 GIUGNO 2019 ORE 08.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTAPER L’INTENSO TRAFFICO TRA PRENESTINA E NOMENTANA, FLAMINIA E CASSA BIS E PIU AVANTI TRA LE USCITE TRIONFALE ED AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 13 GIUGNO 2019 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTAPER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE PRENESTINA E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE A TRATTI PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA ANCORA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALL’USCITA PER L’APPIA; SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, PER TRAFFICO INTENSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 19:35 MANUELA CIAMPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA PISANA E AURELIA; IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 19:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 18:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA FIORENTINI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 18:05 MANUELA CIAMPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE DA POCO RIMOSSO, RESTANO CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD: A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER VERMICINO IN DIREZIONE DELLA Roma NAPOLI; SULLO STESSO RACCORDO IL TRAFFICO RESTA SOSTENUTO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 17:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO DISAGI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO CON CODE A PARTIRE DA TORRENOVA FINO AL BIVIO PER VERMICINO IN DIREZIONE DELLA Roma NAPOLI; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLazioNE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 17:05 MANUELA CIAMPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE ARTERIE DEL TERRITORIO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DA CASSIA A SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA, IN ESTERNA CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA. PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE IL TRAFFICO è RALLENTATO DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE NELLA NORMA, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA: CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 12 GIUGNO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; NON CI SONO SEGNALazioNI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA, IN ESTERNA TRA COLOMBO E ARDEATINA: RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA TOR CERVARA ...