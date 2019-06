Premio Strega 2019 | data premiazione | candidati finalisti e cinquina

Premio Strega 2019 : ecco i cinque finalisti : Addio Fantasmi (di Nadia Terranova)M - Il figlio del secolo (di Antonio Scurati)La straniera (di Claudia Durastanti)Il rumore del mondo (di Benedetta Cibrario)Fedeltà (di Marco Missiroli)Lo spoglio va avanti fino alle dieci e mezza di sera, con gli autori che attendono con ansia il responso e il proiettore che mostra il punteggio via via accumulato dai romanzi in gara. Alla fine la cinquina del settantatreesimo Premio Strega è finalmente ...

Premio Strega - Antonio Scurati guida la cinquina dei finalisti : Antonio Scurati autore di 'M. Il figlio del secolo' per Bompiani con 312 voti, Benedetta Cibrario con 'Il rumore del mondo' per Mondadori con 203 voti, Marco Missiroli con 'Fedeltà' per Einaudi con 189 voti, Claudia Durastanti con 'La straniera' per La nave di Teseo con 162 voti e Nadia Terranova con 'Addio fantasmi' per Einaudi con 159 voti sono gli autori che compongono la cinquina del Premio Strega, votati questa sera al Tempio di Adriano a ...

Premio Strega 2019 - scelta la cinquina : Scurati il più votato con ‘M. Il figlio del secolo’. Poi Cibrario e Missiroli : Antonio Scurati autore di M. Il figlio del secolo per Bompiani con 312 voti, Benedetta Cibrario con Il rumore del mondo per Mondadori con 203 voti, Marco Missiroli con Fedeltà per Einaudi con 189 voti, Claudia Durastanti con La straniera per La nave di Teseo con 162 voti e Nadia Terranova con Addio fantasmi per Einaudi con 159 voti sono gli autori che compongono la cinquina del Premio Strega, votati questa sera al Tempio di Adriano a Roma. Su ...

I cinque libri finalisti al Premio Strega : Ci sono tre scrittrici e due scrittori, e gli editori sono Einaudi, Mondadori, Bompiani e La Nave di Teseo