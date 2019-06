Parla il pm del caso Meredith | Amanda e Raffaele erano sulla scena del crimine

Xbox Scarlett : Phil Spencer Parla del supporto fisico su disco e delle future generazioni di console : Microsoft ha finalmente annunciato la sua console di prossima generazione, Project Scarlett, all'E3 2019. Sappiamo che arriverà nel periodo delle vacanze natalizie del 2020 con Halo Infinite come titolo di lancio, ma ci sono ancora molte domande senza risposta sulla console. Il boss di Xbox, Phil Spencer, ha incontrato Ian Sherr del sito CNET, con il quale ha condiviso nuovi approfondimenti sulla piattaforma imminente.Iniziando, Spencer ha ...

E in Parlamento si apre l'Era del Vivacchio : Pochissime leggi, qualche decreto. Per non litigare si evita di prendere decisioni. Governo diviso, Camere immobili, ridotte a passacarte. E il rischio che questa sia la legislatura più breve della storia repubblicana. Così il cambiamento ha prodotto la paralisi È la legislatura più inoperosa della storia. Alla Camera ci sono rimasti i fantasmi "

In rete c’è un falso Mark Zuckerberg che Parla del potere dei dati : (foto: bill_posters_uk/Instagram) Dato che un video vale più di mille parole, prima di tutto conviene dare un’occhiata al filmato che si trova online su Instagram (e non solo) dal 7 giugno scorso. Quello che si vede è (un apparente) Mark Zuckerberg che parla per una ventina di secondi annunciando al mondo con tono quasi minaccioso di aver consegnato a una imprecisata Spectre i dati di miliardi di utenti raccolti attraverso la rete. Dalle ...

Spoiler UPAS al 21 giugno : Niko convince Beatrice a Parlargli della vita sentimentale : Prosegue l'appuntamento settimanale in compagnia della soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' in onda sul piccolo schermo dal 21 ottobre 1996 e capace di attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Gli Spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 17 fino a venerdì 21 giugno fanno notare che sarà al centro delle trame il personaggio di Beatrice. Michele diventerà l'ostaggio di Mimmo ma, nonostante abbia vissuto momenti di paura, si dirà ...

Il gruppo politico del Parlamento europeo ALDE d’ora in poi si chiamerà Renew Europe : Il gruppo politico liberale del parlamento Europeo che era finora noto come ALDE ha comunicato che il suo nuovo nome sarà Renew Europe (rinnovare l’Europa). La decisione di cambiare nome era stata presa già prima delle elezioni Europee, sapendo che

Luca Onestini torna a Parlare del fratello : “Ecco gli effetti del GF” : Grande fratello: Luca Onestini prende in giro il fratello Gianmarco Lunedì scorso è finita la sedicesima edizione del GF di Barbara d’Urso. E uno dei protagonisti è stato senza ombra di dubbio Gianmarco Onestini, il quale si è classificato al terzo posto alle spalle della vincitrice Martina Nasoni e Enrico. A proposito di Gianmarco, poco fa suo fratello Luca Onestini ha pubblicato delle storie su instagram, mostrandolo stremato a letto ...

Pamela Prati torna a Parlare del finto Mark Caltagirone : "Ricevevo da lui le indicazioni su cosa dire" : Pamela Prati oramai assediata e provata per il caso che la riguarda, non smette di far parlare. Acclarata l'inesistenza di Mark Caltagirone, la showgirl torna a parlare del famigerato uomo dall'identità sospetta che per tempo è stato colui che avrebbe dovuto sposare.Il settimanale Chi è riuscita a raggiungere Pamela (recentemente vista in pubblico per partecipare a un evento vip nella ridente Capri) per riprendere il filo da dove era stato ...

Canada - il Parlamento vieta che nuovi delfini e balene finiscano in cattività : A dover dare l’assenso finale è la regina Elisabetta, in quanto capo dello stato canadese, anche se il suo ruolo è puramente simbolico come guida del Commonwealth. Sarà la sovrana rendere liberi delfini e balene mettendo il sigillo sulla legge approvata dal Parlamento del Canada che vieta di tenerli in cattività. Il provvedimento è stato approvato dalla Camera dei Comuni dopo il via libera del Senato. I delfini, le focene e le balene già in ...

Hong Kong - manifestanti sfondano cordone della polizia ed entrano nel Parlamento : la risposta col lancio di lacrimogeni : Da giorni a Hong Kong i cittadini sono scesi in strada in segno di protesta contro la legge, controversa, sulle estradizioni in Cina che l’assemblea legislativa avrebbe dovuto cominciare a esaminare oggi. Mentre le prime dimostrazioni si sono svolte senza incidenti, questo pomeriggio (ora locale) i manifestanti hanno tentato di avvicinarsi alla sede del Consiglio legislativo. Nel video, il momento in cui riescono a forzare un cordone di ...

Il nuovo album di Selena Gomez è “finalmente pronto” : la popstar Parla del successore di Revival tra pop ed elettronica : Stavolta ci siamo, il nuovo album di Selena Gomez è pronto e ad annunciarlo è la stessa popstar e attrice, che vi ha lavorato a fasi alterne per quattro anni. Intercettata al Museum of Modern Art di New York sul red carpet della première americana del film The Dead Do not Die, in cui recita diretta da Jim Jarmusch, la cantante ha confermato di aver terminato la lavorazione del disco ai microfoni di Entertainment Tonight, senza però ...

Russian Doll 2 ci sarà - Natasha Lyonne Parla del rinnovo e stuzzica i fan prospettando una seconda stagione antologica : Russian Doll 2 ci sarà. Nonostante il finale della prima stagione suggerisse un certo senso di compiutezza, Netflix ha deciso di rinnovare quella che per noi e molti altri è una delle migliori serie comedy del 2019. L'annuncio è arrivato da Cindy Holland di Netflix e dalla protagonista e co-creatrice della serie, Natasha Lyonne, durante la Code Conference di ieri in Arizona. sarà sempre lo stesso show, solo un po' più strano, ha dichiarato ...

Alcuni Parlamentari chiedono di bloccare la diffusione del 5G perché nocivo per la salute : Da Alcuni parlamentari appartenenti al Movimento 5 Stelle e al gruppo misto arriva un'istanza che rischia di rallentare la diffusione della connettività 5G in Italia L'articolo Alcuni parlamentari chiedono di bloccare la diffusione del 5G perché nocivo per la salute proviene da TuttoAndroid.

Hong Kong - successo della piazza : il Parlamento rinvia la legge sulle estradizioni : Le proteste hanno avuto effetto, almeno per ora: rinviata la legge che avrebbe consentito estradizioni in Cina. Il parlamento di Hong Kong ha cancellato l’ esame della riforma della giustizia sotto la pressione delle manifestazioni . Fuori dall’edificio legislativo si sono verificati scontri....

Perché si Parla del tabaccaio di Pavone Canavese : La scorsa settimana aveva raccontato di avere ucciso un rapinatore lo aveva aggredito, ricevendo il sostegno di Matteo Salvini: ma la sua versione non torna