Meteo, in arrivo ondata di caldo torrido dall'Africa: nel weekend temperature fino a 42 gradi (Di giovedì 13 giugno 2019) Che tempo farà nel weekend? Da domani, venerdì 14 giugno, è atteso l'arrivo di una ondata di caldo torrido dal Nord Africa che porterà le temperature a toccare i 42 gradi centigradi, soprattutto su Sardegna, Sicilia e al Sud. Tra le città più calde Foggia, Cosenza, Catania e Lecce, molto afose Napoli, Caserta e Messina. Attenzione anche al Centro-Nord, in particolare a Milano, Bolzano, Trento e Bologna, complici gli elevati livelli di umidità.

L'Italia nel morsa del caldo: i prossimi giorni saranno da record per quanto riguarda le alte temperature, col termometro che arriverà a toccare, e in alcuni casi anche a sfondare, la soglia dei 40 gradi centigradi, soprattutto sulle Isole maggior e sulle regioni del Sud, complice l'anticiclone in arrivo dal Nord Africa, mentre il Nord deve fare ancora i conti con le abbondanti piogge dei giorni passati che hanno causato frane ed esondazioni di bacini d'acqua. Anche qui, tuttavia, arriverà il bel tempo nelle prossime ore. La giornata più calda sarà domani, venerdì 14 giugno, che darà avvio ad un weekend torrido e afoso, anche se tra domenica e lunedì dovrebbe cominciare a stemperarsi un po', preludio ad una fase meno bollente prevista con la successiva settimana.