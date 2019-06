Le rarissime immagini di uno squalo balena che tenta di accoppiarsi catturate in Australia

scienze.fanpage

(Di giovedì 13 giugno 2019) La pilota e imprenditrice Tiffany Klein ha catturato le straordinarie edi unomaschio mentre prova adcon una giovane femmina, che rifiuta l'approccio. Gli scatti sono stati fatti da un aereo sopra la Costa di Ningaloo, in, e potrebbero avviare una ricerca sul campo per capire se si tratti o meno di una zona di riproduzione per questi maestosi e fragili pesci, i più grandi del Pianeta.

AMaledetti : (3 rarissime immagini di alpinista maledetta 1) - lisadagliocchib : RT @MarioEllul: Watch 'Joseph Ratzinger: da professore a vescovo. Rarissime immagini del futuro Benedetto XVI' on YouTube -