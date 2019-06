Gennaro Lillio non sarebbe sincero con la De Andrè a confermarlo Cristian Imparato ma non

Live – Non è la D’Urso : Gennaro Lillio e Francesca De André affronteranno le sfere : Francesca De Andrè e Gennaro Lillio Chiusa l’esperienza al Grande Fratello 2019, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sono pronti a presenziare alla tredicesima puntata di Live – Non è la D’Urso, in onda stasera su Canale 5. Ospiti di Barbara D’Urso, i due ex concorrenti del reality show affronteranno gli opinionisti nascosti dietro le ormai note cinque sfere del programma ed avranno modo di parlare della loro relazione, ...

Grande Fratello : la famiglia di Gennaro Lillio ostacola l'amore con Francesca De Andrè? : La famiglia di Gennaro Lillio non sembra entusiasta della sua conoscenza con Francesca De Andrè e si allinea agli utenti del web che criticano la gieffina.

Gennaro Lillio rompe il silenzio dopo il GF 16 : “Ricomincio da qui!” : Grande Fratello, Gennaro Lillio torna sui social: le sue prime parole Ieri è andata in onda l’ultima puntata del GF di Barbara d’Urso. E in queste ultime ore diversi concorrenti del padre di tutti i reality show sono tornati in possesso dei loro profili social, scrivendo le prime impressioni su questa incredibile esperienza televisiva. Tra questi poco fa ha rotto il silenzio anche il modello di origini napoletane Gennaro Lillio, il ...

Grande Fratello 16 - la sorpresa per Gennaro Lillio dalla famiglia : "Siamo uguali. Sono fiera di te" esordisce la sorella di Gennaro Lillio in un videomessaggio inviato nella serata della finale del GF16. Il concorrente napoletano quinto classificato dell'edizione 2019 del reality show si emoziona per il messaggio della sorella che Ho tutta una vita da raccontarti e voglio iniziare parlando di lunedì scorso. Mi sono tanto emozionata vedendo te e Guido. Mi sentivo con voi e ora voglio sapere tutto di voi. Sai, ...

Grande Fratello : il percorso di Francesca De Andrè e Gennaro Lillio : Come è nato il flirt tra Gennaro e Francesca? Ripercorriamo insieme i momenti salienti della loro conoscenza al Grande Fratello.

Gennaro LILLIO/ Taylor Mega torna nella Casa per lui e... - Finale Grande Fratello - : GENNARO LILLIO, Finale Grande Fratello 2019: cosa accadrà fuori dalla Casa con Francesca De Andrè? Dopo la lite i due sono tornati molto vicini.

Gennaro Lillio al GF - la madre si sfoga : “Ha eclissato se stesso! : Grande Fratello, la madre di Gennaro: “Si è eclissato per proteggere Francesca Oggi, lunedì 10 giugno, è il giorno della finalissima del GF 16, tra poche ore sarà proclamato il vincitore. Proprio per l’occasione, la madre di Gennaro si è lasciata andare in un lungo sfogo su Facebook riguardo le critiche e gli insulti che ha ricevuto il figlio per via della remissività del suo carattere nei confronti di Francesca De André, concorrente ...

Grande Fratello : Daniele Dal Moro rivela la verità su Gennaro Lillio : Daniele e Gennaro si conoscevano prima di entrare nel cast del Grande Fratello e oggi rivelano il motivo del loro distacco.

Grande Fratello 16 - Vladimir Luxuria : "Gennaro Lillio rischia la vittoria se continua a giustificare la De André..." : Gennaro Lillio, stando anche alle quote sul vincitore pubblicate anche da noi di Gossipblog, è uno dei favoriti per la vittoria finale della sedicesima edizione del Grande Fratello.C'è chi pensa, però, che la vicinanza del personal trainer e modello napoletano a Francesca De André possa risultare decisiva, in senso ampiamente negativo, per quanto riguarda il discorso vittoria.prosegui la letturaGrande Fratello 16, Vladimir Luxuria: "Gennaro ...

Gennaro Lillio del GF 16 è uno stratega? Parla Lory Del Santo : Grande Fratello, Gennaro Lillio: Lory Del Santo dice la sua sul concorrente Stasera andrà in onda finalmente la tanto attesta finalissima del GF di Barbara d’Urso. E uno dei maggiori indiziati per conquistare la vittoria del reality è indubbiamente Gennaro Lillio. Tuttavia proprio quest’ultimo è finito al centro di una furiosa polemica in queste ore per via di alcune dichiarazioni di fuoco fatte dalla sua ex fidanzata Lory Del Santo. ...

Grande Fratello 16 - le quote sul vincitore : Enrico Contarin è il favorito - seguono Martina Nasoni e Gennaro Lillio : Questa sera, conosceremo il vincitore della sedicesima edizione del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso.I finalisti e i "quasi" finalisti, al momento in balia del televoto, sono i seguenti: Enrico Contarin, Gennaro Lillio, Martina Nasoni, Gianmarco Onestini, Erica Piamonte, Francesca De Andrè e Daniele Dal Moro. Per la cronaca, la De André, Enrico ed Erica sono i tre concorrenti che rischiano di essere ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè umilia Gennaro Lillio prima della finale : "Sai come sto bene?" : Francesca De André fa infuriare ancora una volta Gennaro Lillio al Grande Fratello. La figlia d'arte, in vista della finalissima su Canale 5 condotta da Barbara D'Urso, ha infatti ammesso di "stare bene anche da sola". "Se voglio stare insieme a una persona è perché ci voglio stare io. Mi sei stato