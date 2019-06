Con Game Builder di Google create il vostro videogioco senza programmare

Beach soccer - European Games 2019 : a Terracina inizia la preparazione dell’Italia - 16 giocatori Convocati dal ct Del Duca : La Nazionale Italiana di Beach soccer inizierà martedì 18 giugno la preparazione agli European Games di Minsk. Dopo la tappa di campionato a Viareggio, gli azzurri si raduneranno a Terracina fino al 22 giugno, quando partiranno per la Bielorussia. A Minsk l’Italia farà due giorni di allenamento per poi esordire contro l’Ucraina martedì 25 giugno alle 18.00, mentre le altre avversarie del girone saranno Russia (mercoledì 26 alle 15.30) e Spagna ...

Clima e guerre - un legame non troppo distante : per gli esperti il rischio di Conflitti aumenterà del 26% : Una percentuale che va dal 3% al 20% dei conflitti del secolo scorso ha avuto fra le cause scatenanti fattori legati al Clima, ed il rischio aumenterà nel futuro per effetto del riscaldamento globale. Ad affermarlo è uno studio, basato sulle opinioni di una serie di esperti, pubblicato dalla rivista “Nature“. Ponendo uno scenario in cui la temperatura media dovesse aumentare di 4 gradi, il peggiore previsto dai Climatologi, ...

Control di Remedy torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay : Uno dei titoli più attesi di quest'anno è Control di Remedy, il gioco che arriverà nel corso dell'estate su PS4, Xbox One e PC.Il titolo è stato tra i protagonisti dell'E3 2019 e, durante la fiera di Los Angeles, è tornato a mostrarsi in azione in un nuovo video gameplay.Il filmato in questione, pubblicato da IGN, ci presenta ben 12 minuti di gioco in compagnia degli sviluppatori di Remedy.Leggi altro...

Dying Light 2 : pubblicato un nuovo video gameplay Con il commento degli sviluppatori : Dying Light 2, il nuovo capitolo della serie di Techland, è senza dubbio un titolo molto atteso dai fan e, recentemente, è stato tra i protagonisti dell'E3 2019.Il gioco porterà con se alcune interessanti novità rispetto al primo episodio. Ad esempio, abbiamo appreso che in Dying Light 2 saremo infetti e l'unico modo per sopravvivere è rimanere nella luce. Se passeremo troppo tempo nell'oscurità ci trasformeremo in zombie.Ora, però, è tempo di ...

Bradley Cooper - che ha un «forte e travolgente legame Con Lady Gaga» : Oscar 2019: la notte di Lady GagaOscar 2019: la notte di Lady GagaOscar 2019: la notte di Lady GagaOscar 2019: la notte di Lady GagaOscar 2019: la notte di Lady GagaOscar 2019: la notte di Lady GagaOscar 2019: la notte di Lady GagaOscar 2019: la notte di Lady GagaOscar 2019: la notte di Lady GagaOscar 2019: la notte di Lady GagaOscar 2019: la notte di Lady GagaScoppiata la coppia Irina Shayk e Bradley Cooper, dopo quattro anni insieme e una ...

Prezzo FIFA 20 stracciato in preorder - super sConto Amazon - Gamestop e Mediaworld : L'appuntamento dell'E3 2019 era per FIFA 20 il momento ideale per presentarsi al mondo dei calciofili digitali di tutto il mondo, e ovviamente il simulatore calcistico non ha perso di certo occasione per palesarsi in tutto il suo splendore. Sono chiaramente ancora molti i dettagli da mettere a fuoco per quanto concerne il gameplay duro e puro, con l'EA Play 2019 che ha scalfito la superficie e ha concesso solo uno sguardo preliminare ...

Bleeding Edge : un nuovo video gameplay ci Consente di dare uno sguardo al multiplayer 4v4 dei creatori di Hellblade : Se si può fingere per un momento che Bleeding Edge non sia trapelato prima del briefing di Xbox E3, il nuovo gioco di Ninja Theory è stato una delle sorprese più interessanti dello show.Con Bleeding Edge, Ninja Theory si è allontanando dai giochi incentrati sulla storia e guidati dalla narrazione per un momento, per creare un gioco d'azione multigiocatore puramente meccanico.E grazie al video del canale YouTube 3DJuegos, possiamo dare uno ...

Bleeding Edge : un nuovo video di gameplay ci Consente di dare uno sguardo alla modalità di cooperativa 4v4 : Se si può fingere per un momento che Bleeding Edge non sia trapelato prima del briefing di Xbox E3, il nuovo gioco di Ninja Theory è stato una delle sorprese più interessanti dello show.Con Bleeding Edge, Ninja Theory si è allontanando dai giochi incentrati sulla storia e guidati dalla narrazione per un momento, per creare un gioco d'azione multigiocatore puramente meccanico.E grazie al video del canale YouTube 3DJuegos, possiamo dare uno ...

Acchiappiamo fantasmi Con Luigi’s Mansion 3 su Switch : le novità di gameplay dall’E3 2019 : C'è anche l'attesissimo Luigi's Mansion 3 tra le tante novità presentate nella giornata di ieri da Nintendo nel corso del suo ultimo Direct. Quello che la casa di Kyoto organizza ormai da qualche anno in occasione dell'E3, tornato puntualissimo per l'edizione 2019 della kermesse nel cuore di Los Angeles. Presentato nel 2018 con un breve trailer, il nuovo titolo con protagonista assoluto il fin troppo bistrattato fratello di Mario è quindi ...

European Games 2019 - tutti i 179 Convocati dell’Italia. Clemente Russo sarà il portabandiera : sarà composta da 179 atleti (106 uomini e 73 donne) la delegazione azzurra che prenderà parte agli European Games 2019 di Minsk (Bielorussia) che si disputeranno dal 21 al 30 giugno. I nostri portacolori, tra le altre cose, saranno impegnati in tutte e 16 le discipline previste. A lato della presentazione della spedizione il Presidente del CONI, Giovanni Malagò ha comunicato alla Giunta Nazionale che sarà il pugile Clemente Russo l’alfiere ...

E3 : alla Conferenza di Los Angeles la maggior parte dei giochi è stata annunciata Con trailer in computer grafica senza gameplay effettivo : Se siete stati svegli di notte in questi giorni ed avete seguito le dirette dell'E3, vi sarete accorti sicuramente della sostanziale mancanza di gameplay, sostituita con una serie di filmati in computer grafica che non mostrano nulla dei giochi veri e propri.Naturalmente molti fan hanno cominciato a discutere sui social, in particolare su ResetEra. Un utente, Memento, ha riportato tutte le conferenze presentate finora mostrando quanto poco in ...

Concorsi Anas per assistente ai pagamenti e direttore lavori entro giugno : Al momento la nota società ente nazionale per le strade ha indetto alcuni bandi di concorso pubblico, per l'arruolamento con un contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato di nuove figure qualificate da assegnare nell'area di direzione generale di Roma (Lazio) e su tutto il territorio italiano. Posizioni aperte a giugno L'Anas S.p.A. ricerca a tempo determinato profili competenti con la carica di addetto ufficio amministrazione e ...

Lo stipendio dell’allenatore è di 679 mila dollari : il pagamento? In Contanti… : Ancora “strani movimenti” legati all’Iran, che per imposizione degli Stati Uniti non può effettuare transazioni bancarie di importi molto elevati. Per questo motivo, i campioni del Persepolis Teheran pagheranno i 679 mila dollari di stipendio del loro allenatore croato, Branko Ivankovic, in contanti. Ad aprile, invece, Carlos Queiroz, ex allenatore dell’Iran, aveva presentato una denuncia alla Fifa contro la ...

Un video gameplay di Ghost ReCon Breakpoint ci mostra alcune delle caratteristiche del gioco : A volte il modo migliore per imparare di più su un gioco è semplicemente guardare qualcuno giocare e una lunga demo di Ghost Recon Breakpoint di Arekkz, ci fornisce uno sguardo più approfondito al titolo e ad alcune sue caratteristiche, segnala VG247.com.Arekkz in realtà ha giocato per due ore, ma questo video rappresenta una versione tagliata che mostra un assaggio di quello che possiamo aspettarci.L'apertura mostra un agente che si muove giù ...