Prevenzione futura

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Antonella TostiAnnabella CampiottiElisabetta FermaniMarco BianchiPaolo MaricontiNicola SorrentinoAntonio RussoMichele ManacordaGiuseppe MalfiNerio AlessandriGiuseppe PetraliaKatharina SandtnerDamiano GalimbertiPaola De StefanisFilippo OngaroGiovanni TononPaolo TonioloCarlo TremoladaCorinna RigoniMarcello AlessiElena ColombaniQuesto servizio è stato pubblicato su Vanity Fair Health, il nostro speciale dedicato alla salute 01 BIOPSIA LIQUIDA In un futuro prossimo potrebbe bastare un banale esame del sangue per diagnosticare la presenza di un tumore. Per ora la biopsia liquida aiuta gli oncologi a curare tumori che si sono già manifestati. «Consiste nel prelievo di sangue, saliva, urine, versamento pleurico o addominale nel quale ricercare frammenti di Dna tumorale», spiega Antonio Russo, direttore dell’Oncologia medica al Policlinico Giaccone di Palermo e membro del direttivo ...

