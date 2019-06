L’Arabia Saudita apre alle tecnologie Huawei

L’Arabia Saudita ha bombardato Sana’a - in Yemen - e ucciso almeno 6 persone : La coalizione guidata dai sauditi nella guerra in Yemen ha bombardato Sana’a, la capitale del Paese in mano ai ribelli houthi, in risposta agli attacchi che avevano compiuto martedì con droni armati contro due stazioni di pompaggio del petrolio in

L’Arabia Saudita ha giustiziato 37 persone : una è stata crocifissa : Trentasette persone sono state giustiziate in Arabia Saudita dopo essere state condannate per terrorismo, dopo la morte, una è stata crocifissa e il suo corpo è stato esposto per ore al pubblico. Gli imputati sono stati giudicati colpevoli di aver "adottato un pensiero estremista", e per aver "appoggiato il terrorismo e formato cellule per colpire e destabilizzare il Paese". Secondo Amnesty International, nell'elenco dei 37 ...

Invasione di cavallette in Iran : L’Arabia Saudita “non ha fatto nulla per fermarla” : Un’Invasione di cavallette nella Penisola Arabica si sta diffondendo in Iran: secondo il direttore di un dipartimento dell’organizzazione agricola di Hormozgan il Paese sta affrontando il peggior attacco degli ultimi 40 anni. Nelle ultime 10 settimane diversi sciami sono giunti dall’Arabia Saudita, alcuni dei quali sono penetrati nei terreni agricoli della provincia fino a 200 km dalla costa. Gli insetti seguono i venti freschi e umidi e le ...

Sconvolgente invasione di cavallette dalL’Arabia Saudita in Iran : la peggiore degli ultimi 40 anni [VIDEO] : Un’invasione di cavallette nella Penisola Arabica si sta diffondendo in Iran, minacciando le coltivazioni e la sicurezza alimentare in ampie aree della provincia costiera di Hormozgan. Il direttore di un dipartimento dell’organizzazione agricola di Hormozgan ha dichiarato che l’Iran sta affrontando il peggior attacco di cavallette degli ultimi 40 anni. Ha spiegato che nelle ultime 10 settimane diversi sciami di cavallette sono arrivati ...