Givenchy | la sfilata in diretta streaming

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Clare Waight Keller, stilista britannica e direttore artistico di, maison del gruppo LVMH a partire dalla primavera del 2017- presenta la nuova collezione menswear del brand icona dell’eleganza francese attraverso un evento speciale. “Per noi è un grande onore ospitare l’esordio in passerella della collezione uomo dicon la direzione creativa di Clare Waight Keller” dice Lapo Cianchi, direttore comunicazione ed eventi speciali di Pitti Immagine. “Una visione forte, moderna ed elegante: un progetto perfetto per Pitti Uomo. Sono certo che le atmosfere e gli spazi di Firenze offriranno aulteriori motivazioni estetiche e simboliche per concentrarsi sulla moda maschile”.

