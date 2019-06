Ficarra e Picone celebrano 25 anni carriera con tour nel 2020

Ficarra e Picone : «Nel 2020 un tour per festeggiare i nostri 25 anni di carriera. Ne verranno fuori quattro serate TV» : Ficarra e Picone Un matrimonio artistico che dura da (quasi) venticinque anni. Ficarra e Picone, duo comico tra i più apprezzati del grande e piccolo schermo, in un’intervista rilasciata al Corriere svelano alcuni dei progetti nel cassetto per l’importante e significativo traguardo che raggiungeranno nel 2020. Oltre all’uscita, il 12 dicembre prossimo, di un film per Medusa che i due siciliani hanno cominciato a girare proprio ...

Ficarra e Picone - 4 serate tv per i 25 anni di carriera : Sabato scorso Ficarra e Picone hanno iniziato in Marocco le riprese del film che uscirà nelle sale il prossimo 12 dicembre per Medusa. Non a caso, il duo, in occasione di Buon compleanno Pippo!, si era collegato proprio dal paese nordafricano per porgere gli auguri all'83enne conduttore di Militello.E i comici nel loro bilancio dei 25 anni di carriera ricordano oggi sul Corriere della Sera un'esperienza vissuta proprio con Pippo Baudo sul ...

Ciak in Marocco per il settimo film di Ficarra e Picone : Sono iniziate nel cuore del Marocco, a Ouarzazate, le riprese del settimo film di Ficarra e Picone, prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited e distribuito nelle sale il 12 dicembre da Medusa film. Sabato 8 giugno il primo Ciak per il lungometraggio scritto dagli stessi Salvo Ficarra e Valentino Picone con Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini, che avrà una lavorazione di 10 settimane. Otto saranno interamente girate a Ouarzazate, mentre ...

Ficarra e Picone in Marocco per le riprese del nuovo film : Sono iniziate nel cuore del Marocco, a Ouarzazate, sabato 8 giugno le riprese del settimo film di Ficarra e Picone, prodotto da Attilio De.

Casting per un nuovo programma tv e per un film di Ficarra e Picone : Sono attualmente in corso le selezioni per la realizzazione di un nuovo importante film da girarsi nel Lazio e per un nuovo e interessante programma televisivo, su rete nazionale, incentrato su tematiche di cucina. Un nuovo film Per la realizzazione di un nuovo film dei due celebri attori e conduttori comici siciliani Ficarra e Picone, sono partite le selezioni. A tale proposito, si era già parlato di una importante produzione cinematografica da ...

Palermo in Serie C - Ficarra e Picone la prendono con filosofia : commento ironico dei due comici : La decisione arrivata poco fa sul Palermo ha del clamoroso. Il club rosanero è stato infatti retrocesso all’ultimo posto in Serie B e dunque spedito in terza Serie. Questo quanto emerso dalla disamina del Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare. Palermo in Serie C, come cambiano gli scenari: sorridono Perugia, Venezia e Foggia, la classifica aggiornata Dopo le dure parole del Ds Rino Foschi, commentano la ...

IL 7 E L'8 - CANALE 5/ Streaming video del film di Ficarra e Picone - oggi - 30 aprile - : Il 7 e l'8 su CANALE 5 oggi 30 aprile 2019. Nel cast oltre a Ficarra e Picone sono presenti altri attori famosi come Barbara Tabita e Eleonora Abbagnato