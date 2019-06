Due su tre s'informano sullo smartphone

Le notizie online si leggono su computer e tablet, ma il mezzo preferito è lo,sempre a portata di mano. A dirlo è il Digital news report 2019 di Reuters, che ha preso in esame 38 paesi nei sei continenti. Emerge che in media nel mondo due persone su 3 (66%) leggono ogni settimana le news: più della tv, della radio e dei quotidiani. In italia, tra chi si informa di prima mattina sul telefono, oltre la metà (52%) lo fa su social media e app di messaggistica. Uno su tre (33%) legge le news su Facebook.(Di mercoledì 12 giugno 2019)