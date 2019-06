Champions | a giorni la decisione sul caso Rai-Sky

Rai - a giorni decisione tribunale su caso Sky - Champions League : E' attesa a giorni la decisione del tribunale di Milano sul decreto d'urgenza presentato da Rai nei confronti di Sky sul caso Champions League . A inizio maggio Rai aveva presentato un ricorso ex articolo 700 per chiedere un provvedimento cautelare in merito alla disputa sorta con Sky sul contratto per la trasmissione in chiaro delle partite di Champions League di calcio. Secondo quanto si apprende, nell'udienza il giudice si è riservato ...

Europa League e Champions - in quattro giorni si celebra il dominio inglese : sul campo e soprattutto nei bilanci : Se in politica alle ultime Europee il 31,6 per cento dell’Ukip di Farage dimostra che è ancora forte in Gran Bretagna la voglia di uscire dall’Europa, nel calcio comincia oggi la settimana che va nel senso esattamente opposto: le finali delle due massime competizioni per club che si giocheranno tra quattro squadre, tutte inglesi. Si comincia oggi con Chelsea-Arsenal per l’Europa League, si termina sabato con Tottenham-Liverpool ...