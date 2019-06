Unione europea | la corsa dell’Italia per una poltrona a Bruxelles I candidati | da

Addio vecchia carta d’identità : l’Unione europea la manda in pensione per evitare frodi : Va in pensione il vecchio modello di carta d’identità, quello cartaceo. In tutta Europa circoleranno documenti di riconoscimento simili tra loro e più sicuri, che potranno così far diminuire il rischio di frodi. Infatti l’Unione Europea ha appena approvato un regolamento che definisce tutti i requisiti minimi comuni da rispettare per gli Stati membri. Inoltre, per effetto delle nuove norme, saranno uniformi anche la tipologia e il numero di ...

L’Unione europea scende in spiaggia a Ladispoli per combattere la plastica in mare : In occasione della “Giornata Mondiale degli Oceani“, che avrà luogo sabato 8 giugno, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea coadiuvata dall’associazione “Ambiente mare Italia” organizzerà un’azione dimostrativa di pulizia della spiaggia di Ladispoli (Roma) con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei rifiuti marini, e specialmente di quelli di plastica. Sono ...

LETTERA UE/ "Chi isola l'Italia accelera la fine dell'Unione Europea" : scontro tra Commissione, cui non piace l'esito del voto, e Italia. Ma un nuovo giro di austerity costerebbe caro. Anche all'Europa

Unione europea - braccio di ferro Merkel-Macron su presidente della Commissione. E spuntano Barnier e la Vestager : La spartizione del bottino di guerra dopo la sfida europea con i partiti sovranisti è iniziato. E come previsto, dato che il Partito Popolare Europeo e il Partito Socialista avranno bisogno dell’appoggio dei Liberali per ottenere la maggioranza sia in Parlamento che in Consiglio, il primo punto di scontro è la nomina del prossimo presidente della Commissione europea. Una battaglia, quella sulle nomine delle alte cariche a Bruxelles ...

Boris Johnson dovrà presentarsi in tribunale perché accusato di avere mentito sui soldi dati dal Regno Unito all’Unione Europea : Boris Johnson, ex sindaco di Londra tra i candidati favoriti alle primarie del Partito Conservatore britannico, dovrà presentarsi in tribunale perché accusato di avere mentito durante la campagna elettorale per il referendum su Brexit, nel 2016. Johnson è accusato di

Il nuovo progetto dell’Unione europea : storie di eroi della porta accanto : C’è chi combatte la criminalità organizzata, chi assiste le persone bisognose di aiuto, chi tutela le specie a rischio. L’Europa e i suoi cittadini si trovano ad affrontare delle sfide e dietro ad ogni sfida ci sono persone che lavorano e collaborano ogni giorno. Temi come l’ambiente, la sicurezza delle persone e dei loro dati sono continuamente al centro dell’attenzione, ma spesso ignoriamo le storie di chi protegge i cittadini europei dai ...

Tutti dobbiamo supportare l’Unione europea e la direttiva sull’efficienza energetica : “Riscaldamento globale, climate change, qualità dell’aria. Si tratta solo di alcune delle tante emergenze a livello ambientale a cui è necessario porre rimedio, per farlo è indispensabile rendersi conto che l’unica via d’uscita è puntare sul risparmio energetico. La necessità di incentivare sistemi di produzione dell’energia che riducano allo stesso tempo le emissioni e la produzione di energia, diminuendo gli sprechi, è ormai una ...

Le colpe vere (e presunte) dell’Unione europea : Domenica voteranno per la prima volta i nati del nuovo millennio. Ragazzi e ragazze del ventunesimo secolo – nati insieme all’euro. Sembra dunque naturale – e di buon auspicio – che il loro primo appuntamento elettorale sia per eleggere il Parlamento europeo...

Quei governi deboli che hanno rotto l'Unione Europea : Nel 1974 uno dei fondatori de L'Espresso spiegava perché e chi stava minando alle basi le possibilità di successo di un Continente unito. Un articolo che, letto oggi, appare profetico L'altra corsa alle Europee: sarà donna. Giovane. E verde" La nostra Patria è l'Europa: i nazionalismi producono solo razzismi miserabili"

L’eterna indecisione olandese verso l’Unione europea : La Nexit, l’uscita dei Paesi Bassi dall’Ue, è sostenuta dall’estrema destra, che gioca sull’ambiguità olandese riguardo al proprio europeismo. Leggi

Unione europea : cicu serve una leadership politica : Unione Europea, cicu: serve una leadership politica. La prima riforma che l'Europa dovrebbe attuare è quella di avere una leadership politica.

L’Unione europea ha deciso : dal 2021 niente più piatti - posate o cannucce di plastica : Dopo l'approvazione del Parlamento europeo è arrivato anche il via libera del Consiglio al divieto, dal 2021, di utilizzo degli articoli in plastica monouso, come piatti, bicchieri e cannucce. Inoltre cambiano le regole per i produttori, che dovranno impegnarsi obbligatoriamente anche nella raccolta e nel riciclaggio.Continua a leggere

Unione europea - compensi astronomici : Jean Claude Juncker ci costa 33mila euro al mese - Federica Mogherini 31 : L'Unione europea ha stanziato per il 2019 9,943 miliardi di euro, ovvero il 6 per cento del budget europeo totale per pagare gli stipendi di circa 60mila dipendenti. Lo stipendio mensile lordo di Jean Claude Juncker, presidente della Commissione è del 138 per cento più alto del compenso dei direttor

Quanto ne sai davvero di Unione europea? Fai qui il test elettorale di Agi.it : Come si elegge il Parlamento europeo? E chi può essere eletto a Strasburgo? I singoli Stati possono eleggere i propri rappresentati autonomamente, con una legge elettorale diversa da quelle degli altri? E i membri della Commissione europea, come vengono scelti? Insomma, Quanto ne sappiamo davvero delle elezioni del 26 maggio prossimo (ma in Europa non si vota tutti lo stesso giorno, e anche gli scrutini sono in orari diversi)? Agi.it vi propone ...