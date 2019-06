romadailynews

(Di martedì 11 giugno 2019)Daily News radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta per un vigile del fuoco di 54 anni di Fragagnano in servizio presso il distaccamento di Grottaglie è morto nella notte scorsa Durante un intervento nei pressi di una Masseria nelle campagne tra San Giorgio Ionico e Pulsano A quanto si è preso la vittima era impegnata con i colleghi nello spegnimento di un incendio che aveva volto un camion parcheggiato adibito in parte al trasporto di cavalli mentre il vigile tenta di aprire uno dei portelloni posteriori si è verificata un’esplosione è intervenuto il 118 si danno il cinque Matteo Salvini e Luigi Di Maio dopo due ore di colloquio con Giuseppe Conte a Palazzo Chigi È l’immagine che sembra tenere in piedi il sodalizio tra i due vicepremier che Sul fronte dei conti pubblici impensierisce il Presidente del Consiglio più una tregua tra i due Alice in attesa ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 11-06-2019 ore 12:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - EMGTorino2019 : Non perdetevi le ultime news sul nostro sito! ??? Don’t miss the latest news on our website! ??? Link ? Novità/Ne… -